Adana'da Genç ve Çocuklar Başlık Parası Eylemi Yaptılar
Adana'da gençler, yükselen başlık paralarına tepki gösterdi. Kız tarafının 1 milyon TL’yi bulan talepleri nedeniyle evlenemeyen gençler, ellerinde pankartlarla sokaklara çıkarak eylem yaptı.
Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu mahallelerinde yaşayan ve ataları Şanlıurfa’dan Adana’ya yerleşmiş bazı gençler, başlık parası yüzünden evlenemediklerini belirterek tepkilerini dile getirdi. Ellerinde pankartlarla Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi’ne çıkan gençlerin hazırladığı dövizlerde, 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı', '700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası', 'Mal değiliz satılalım', 'Başlık parası kalkacak' ifadeleri yer aldı.
Gençlerin eyleminde filmdeki taleplere benzer sloganlar öne çıktı.
Gençler yetkililerden çözüm istedi.
Daha da fazla olsun başlık evlenip üremeyin!
ne kadar apaçi varsa toplanmış.. nir de şişman küçük apaçi almışlar yanlarına yaza domates olur o..