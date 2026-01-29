onedio
Adana'da Genç ve Çocuklar Başlık Parası Eylemi Yaptılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 19:30

Adana'da gençler, yükselen başlık paralarına tepki gösterdi. Kız tarafının 1 milyon TL’yi bulan talepleri nedeniyle evlenemeyen gençler, ellerinde pankartlarla sokaklara çıkarak eylem yaptı.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza ve Anadolu mahallelerinde yaşayan ve ataları Şanlıurfa’dan Adana’ya yerleşmiş bazı gençler, başlık parası yüzünden evlenemediklerini belirterek tepkilerini dile getirdi. Ellerinde pankartlarla Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi’ne çıkan gençlerin hazırladığı dövizlerde, 'Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı', '700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası', 'Mal değiliz satılalım', 'Başlık parası kalkacak' ifadeleri yer aldı.

Gençlerin eyleminde filmdeki taleplere benzer sloganlar öne çıktı.

Gençler yetkililerden çözüm istedi.

Gençler yetkililerden çözüm istedi.

Başlık parası nedeniyle sevdiğine kavuşamadığını belirten Ahmet Yüksel (22), 'Benim gibi birçok genç var; evlenmek istiyor ama başlık parası yüzünden evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL’yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Önümüzü kapatmayın' dedi.

Evlendiğinde yüksek başlık parası ödediğini anlatan Hamza Yüksel ise, 'Bizim Şanlıurfa’da başlık ve süt parası geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla ödeme yaptım. Yetkililerden bu konuda bir çözüm bulmalarını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

