Adana'da Genç ve Çocuklar Başlık Parası Eylemi Yaptılar

Başlık parası nedeniyle sevdiğine kavuşamadığını belirten Ahmet Yüksel (22), 'Benim gibi birçok genç var; evlenmek istiyor ama başlık parası yüzünden evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL’yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Önümüzü kapatmayın' dedi.

Evlendiğinde yüksek başlık parası ödediğini anlatan Hamza Yüksel ise, 'Bizim Şanlıurfa’da başlık ve süt parası geleneği var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla ödeme yaptım. Yetkililerden bu konuda bir çözüm bulmalarını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.