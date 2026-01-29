Konut Satışında Yeni Dönem İçin 3 İl Pilot Bölge Olarak Seçildi

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, doğrulama sisteminin daha önce kiralık ilanlarda hayata geçirildiğini hatırlatarak bunun sektöre önemli bir disiplin getirdiğini söyledi. Taylan, federasyon olarak sürece hazırlık kapsamında emlakçılara yönelik eğitim çalışmalarını bugüne kadar sürdürdüklerini ifade etti.

Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama sisteminin 1 Şubat itibarıyla zorunlu hale geleceğini belirten Taylan, uygulamanın ilk etapta İzmir, Antalya ve Sivas’ta başlayacağını, 15 Şubat’tan itibaren ise tüm Türkiye genelinde kullanılacağını dile getirdi.