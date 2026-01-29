onedio
Konut Satışında Yeni Dönem İçin 3 İl Pilot Bölge Olarak Seçildi

Konut Satışında Yeni Dönem İçin 3 İl Pilot Bölge Olarak Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 17:47

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve spekülatif fiyat hareketlerini engellemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konut ilanlarının ardından şubat ayı itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Bakanlığın uygulamaya koyduğu sistemle, emlak piyasasında tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması ve ilanlarda yetkisiz kişiler tarafından yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. EİDS kapsamında, taşınmaz ilanlarının yalnızca mülk sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilmesi sağlanacak. Üç il pilot olarak seçildi ve işlemler başlayacak.

e-Devlet üzerinden işlemler yapılacak.

e-Devlet üzerinden işlemler yapılacak.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Ocak 2025’ten itibaren kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olarak uygulanmaya başlandı. Sistemin ikinci aşamasıyla birlikte satılık taşınmaz ilanları da kapsama alınacak. Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek ilan vermek istedikleri emlak işletmelerini yetkilendirecek.

Bu uygulamayla yetkisiz kişilerce girilen ilanların, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Doğrulaması yapılan ilanlarda EİDS yetki kontrolünü gösteren bir ibare yer alacak, verilen yetkiler e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek veya en az üç ay olmak üzere uzatılabilecek.

Üç il pilot bölge seçildi.

Üç il pilot bölge seçildi.

Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda uygulama, teknik entegrasyonun tamamlanması, mevcut aksaklıkların giderilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi amacıyla 1 Şubat itibarıyla pilot olarak üç büyük ilde hayata geçirilecek.

Pilot uygulamadan elde edilecek sonuçların ardından sistem, 15 Şubat’tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak. Bu aşamayla birlikte satılık taşınmaz ilanlarının tamamının mülkiyet bilgileriyle eşleştirilmesi zorunlu hale gelecek.

Düzenlemenin ülke çapında uygulanmasıyla, ilan platformlarında güvenliğin artırılması, sahte ve yetkisiz ilanların engellenmesi ve gayrimenkul piyasasında daha şeffaf bir ticaret ortamının oluşturulması hedefleniyor.

İzmir, Antalya ve Sivas'ta başlıyor.

İzmir, Antalya ve Sivas'ta başlıyor.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, doğrulama sisteminin daha önce kiralık ilanlarda hayata geçirildiğini hatırlatarak bunun sektöre önemli bir disiplin getirdiğini söyledi. Taylan, federasyon olarak sürece hazırlık kapsamında emlakçılara yönelik eğitim çalışmalarını bugüne kadar sürdürdüklerini ifade etti.

Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama sisteminin 1 Şubat itibarıyla zorunlu hale geleceğini belirten Taylan, uygulamanın ilk etapta İzmir, Antalya ve Sivas’ta başlayacağını, 15 Şubat’tan itibaren ise tüm Türkiye genelinde kullanılacağını dile getirdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
