Konut Satışında Yeni Dönem İçin 3 İl Pilot Bölge Olarak Seçildi
Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve spekülatif fiyat hareketlerini engellemek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konut ilanlarının ardından şubat ayı itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor.
Bakanlığın uygulamaya koyduğu sistemle, emlak piyasasında tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması ve ilanlarda yetkisiz kişiler tarafından yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. EİDS kapsamında, taşınmaz ilanlarının yalnızca mülk sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri tarafından verilebilmesi sağlanacak. Üç il pilot olarak seçildi ve işlemler başlayacak.
e-Devlet üzerinden işlemler yapılacak.
Üç il pilot bölge seçildi.
İzmir, Antalya ve Sivas'ta başlıyor.
