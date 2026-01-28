İslam Memiş'ten Net Altın Açıklaması: Altında Yükseliş Devam Edecek mi?

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Piyasa şu anda değerli metaller grubunda, sadece altın özelinde değil; altın, gümüş, platin, paladyum ve bakırda teknik olarak okunamayan bir süreçten geçiyor. Mantık ve teknikle bu süreci okumak mümkün değil. Dünyada emtia savaşları başladı. Amerika bu savaşı altın üzerinden başlattı, Çin ise gümüş tarafında devam ettiriyor. Diğer endüstriyel metaller de bunun arkasından geliyor. Bu nedenle teknik ya da mantıksal olarak bir seviye söylemek imkânsız, belirsiz bir dönem söz konusu.”

Memiş değerlendirmesinin devamında ise şunları söyledi:

“Ama artık bu senaryoyu mantık çerçevesinde yorumlamak gerekiyor. İnsanların fiyata değil, miktara odaklanması lazım; yani ‘altın sahibi olacak mıyım?’ sorusunu sorması gerekiyor. 2030 için öngörülen büyük resetleme süreci öne çekildi. Bunun arkasında dijital paraya geçiş var. Planlanan da bu. Kağıt parayı kullanan son nesil biziz. Altını ve değerli metalleri bu gözle okumak gerekiyor. Dünyada emtia savaşlarıyla birlikte metal milliyetçiliği başladı ve bu nedenle şu anda teknik olarak okunamayan bir yükseliş trendi içindeyiz.”