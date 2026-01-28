onedio
İslam Memiş'ten Net Altın Açıklaması: Altında Yükseliş Devam Edecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 19:11

Altın piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmeden sürüyor. Hem gram hem de ons altında yeni günde rekor seviyeler test edilirken, son dönemdeki sert yükselişin arkasındaki nedenler merak konusu oldu. Fiyatlardaki artışın devam edip etmeyeceği, gram altının hangi seviyelere ulaşabileceği ve yatırımcıların bu süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiği de en çok sorulan başlıklar arasında yer aldı. Mynet’e değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Kaynak - Mynet

İslam Memiş, "emtia savaşları" diyerek diğer metallere dair de "okunamayan" bir süreçten bahsetti.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Piyasa şu anda değerli metaller grubunda, sadece altın özelinde değil; altın, gümüş, platin, paladyum ve bakırda teknik olarak okunamayan bir süreçten geçiyor. Mantık ve teknikle bu süreci okumak mümkün değil. Dünyada emtia savaşları başladı. Amerika bu savaşı altın üzerinden başlattı, Çin ise gümüş tarafında devam ettiriyor. Diğer endüstriyel metaller de bunun arkasından geliyor. Bu nedenle teknik ya da mantıksal olarak bir seviye söylemek imkânsız, belirsiz bir dönem söz konusu.”

Memiş değerlendirmesinin devamında ise şunları söyledi:

“Ama artık bu senaryoyu mantık çerçevesinde yorumlamak gerekiyor. İnsanların fiyata değil, miktara odaklanması lazım; yani ‘altın sahibi olacak mıyım?’ sorusunu sorması gerekiyor. 2030 için öngörülen büyük resetleme süreci öne çekildi. Bunun arkasında dijital paraya geçiş var. Planlanan da bu. Kağıt parayı kullanan son nesil biziz. Altını ve değerli metalleri bu gözle okumak gerekiyor. Dünyada emtia savaşlarıyla birlikte metal milliyetçiliği başladı ve bu nedenle şu anda teknik olarak okunamayan bir yükseliş trendi içindeyiz.”

Altında yükseliş devam edecek mi?

Altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği sorusuna Memiş, 'Tabii ki. Altın her zaman fiyatına bakılmaz, miktarına bakılır. Altın her geçen yıl kendini aratan bir emtia. Zaten böyleydi ve böyle olmaya devam edecek' yanıtını verdi.

İslam Memiş fiyat beklentisini de açıkladı.

Fiyatlara ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, 'Fiyatlar sert dalgalanacak. Şu an hızlı bir yükseliş var; geçen yıl da gördüğümüz gibi iki günde 500 dolar, 1000 lira gerilemeler yaşanabilir. Sert hareketleri göreceğiz ancak ana trende odaklanmak gerekiyor. Ana trend 5 haneli rakamlar. Gram altında 10 bin lira, ons altında ise 5.500 dolar seviyesi hedef konumunda. Bundan sonra sert düşüşler ya da düzeltmeler olur mu? Elbette olur' ifadelerini kullandı.

"Altın yatırımcısı elindeki varlığ sahip çıkacak"

Altın yatırımcısının dikkat etmesi gerekenlere değinen Memiş, 'Elindeki varlığa sahip çıkacak, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirecek. Altın yükseldi mi, düştü mü konusu benim için magazinsel. Artık altın tarafında insanların ‘altın sahibi olabilecek miyiz?’ sorusunu sorması gerekiyor' dedi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
