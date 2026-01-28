Dünyaca Ünlü Deutsche Bank'ta Kara Para Soruşturması Sebebiyle Arama Yapıldı

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre soruşturma, Deutsche Bank’ın Mart 2022’den bu yana Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunan Rusya merkezli milyarder Roman Abramovich ile bağlantılı şirketlere ait bazı şüpheli işlemleri zamanında yetkili makamlara bildirmediği iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor.

Almanya mevzuatı, finansal kuruluşlara şüpheli nitelik taşıyan işlemleri ilgili otoritelere derhal bildirme yükümlülüğü getiriyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bankalar idari para cezalarıyla karşılaşabiliyor, ihlalin ağırlığına göre daha kapsamlı yaptırımlar da uygulanabiliyor.