Dünyaca Ünlü Deutsche Bank'ta Kara Para Soruşturması Sebebiyle Arama Yapıldı
Almanya merkezli Deutsche Bank’in Frankfurt ve Berlin’deki bazı şubeleri, kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde arandı. Frankfurt Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, henüz kimlikleri paylaşılmayan şüpheliler ile banka bünyesindeki bazı çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Hisseler düşüşe geçti.
Soruşturmanın sebebi Abramovich mi?
