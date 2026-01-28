onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyaca Ünlü Deutsche Bank'ta Kara Para Soruşturması Sebebiyle Arama Yapıldı

Dünyaca Ünlü Deutsche Bank'ta Kara Para Soruşturması Sebebiyle Arama Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 17:22

Almanya merkezli Deutsche Bank’in Frankfurt ve Berlin’deki bazı şubeleri, kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde arandı. Frankfurt Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, henüz kimlikleri paylaşılmayan şüpheliler ile banka bünyesindeki bazı çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hisseler düşüşe geçti.

Hisseler düşüşe geçti.

Deutsche Bank ise aramaların gerçekleştirildiğini teyit ederek, yetkili makamlarla tam iş birliği içinde hareket ettiklerini bildirdi. Soruşturmanın, bankanın dördüncü çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarını açıklamasından yalnızca bir gün önce gündeme gelmesi dikkat çekti. Haberi ilk duyuran Spiegel’in ardından, Deutsche Bank hisseleri öğleden önceki işlemlerde yüzde 3,2 oranında geriledi.

Soruşturmanın sebebi Abramovich mi?

Soruşturmanın sebebi Abramovich mi?

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre soruşturma, Deutsche Bank’ın Mart 2022’den bu yana Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunan Rusya merkezli milyarder Roman Abramovich ile bağlantılı şirketlere ait bazı şüpheli işlemleri zamanında yetkili makamlara bildirmediği iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor.

Almanya mevzuatı, finansal kuruluşlara şüpheli nitelik taşıyan işlemleri ilgili otoritelere derhal bildirme yükümlülüğü getiriyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bankalar idari para cezalarıyla karşılaşabiliyor, ihlalin ağırlığına göre daha kapsamlı yaptırımlar da uygulanabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın