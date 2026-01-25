onedio
Bilim İnsanları Açıkladı: "Kar Aslında Beyaz Değil"

Hakan Karakoca
25.01.2026 - 20:58

“Kar gibi beyaz” sözü hepimize aynı çağrışımı yapar; tıpkı “kan kırmızısı” ya da “okyanus mavisi” tanımlamalarında olduğu gibi karı da doğal olarak parlak beyaz hayal ederiz. Ancak bilim insanları bu algının tam olarak doğru olmadığını söylüyor. Popular Science’ın aktardığı bilgilere göre kar, aslında sayısız minik buz kristalinden oluşuyor. Buz ise su gibi tek başına şeffaf bir yapıya sahip. Peki, şeffaf kristallerden oluşan kar neden gözümüze beyaz görünüyor?

Kaynak - Gazete Oksijen

Kar nasıl oluşuyor?

Meteorolog Jonathan Belles’e göre kar aslında “yalnızca buzdan” ibaret. Bulutlarda oluşan tüm yağışlar ilk aşamada kar şeklinde meydana geliyor; ancak bu kristaller yere inerken sıcak hava katmanlarından geçerse eriyerek yağmura dönüşüyor. Karın yeryüzüne ulaşabilmesi için ise bulutlardan zemine kadar uzanan tüm hava tabakalarının yeterince soğuk olması gerekiyor.

Kar taneleri, atmosferdeki toz, is ve polen gibi mikroskobik parçacıkların etrafında donan su damlacıklarıyla oluşuyor. Bu çekirdekler düşerken üzerlerine yeni su buharı katmanları ekleniyor. Su moleküllerinin donarken birbirine özgün biçimde bağlanmasıyla da zamanla kar taneleri şekilleniyor.

Kar niye beyaz gözüküyor?

ABD’deki National Snow and Ice Data Center’ın Direktörü Mark Serreze’e göre karın beyaz görünmesinin temel nedeni güneş ışığı. Güneşten gelen ışık, kırmızıdan mora kadar görünür spektrumun tüm renklerini içinde barındırıyor.

Kar tanelerinin çok yüzeyli, girintili çıkıntılı kristal yapısı ise bu ışığı küçük bir prizma gibi her yöne saçıyor. Renklerin tamamı eşit şekilde dağıldığında, insan gözü bu karışımı beyaz olarak algılıyor. Jonathan Belles bu durumu, “kırık bir aynanın parçalarına ışık tutmaya” benzetiyor. Buz küpünde ışık çoğunlukla düz bir hat üzerinde ilerleyebilirken, kar tanelerinde ışık her yöne çarpıp yansıyor ve bu da beyaz görüntüyü ortaya çıkarıyor.

Kar rengi değişebiliyor.

Genellikle “bembeyaz” olarak tanımlansa da kar her koşulda beyaz görünmez. Havada ya da zeminde bulunan kum, is, pas, bakteri ve algler karın rengini değiştirebilir. “Karpuz karı” ya da “pembe kar” olarak bilinen doğa olayı da, soğuk ortamlarda yaşayan Chlamydomonas nivalis adlı alg türünden kaynaklanır. Bu algin ürettiği kırmızı pigment, özellikle yüksek rakımlı ve karlı bölgelerde karın pembe ya da kırmızımsı bir tona bürünmesine neden olur.

Antarktika’da penguen dışkıları karın pembemsi görünmesine yol açabilirken, buzullarda görülen mavi tonlar ise yoğun buzun kırmızı ve sarı dalga boylarını emip mavi ışığı yansıtmasıyla oluşur.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
