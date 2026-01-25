Bilim İnsanları Açıkladı: "Kar Aslında Beyaz Değil"

Meteorolog Jonathan Belles’e göre kar aslında “yalnızca buzdan” ibaret. Bulutlarda oluşan tüm yağışlar ilk aşamada kar şeklinde meydana geliyor; ancak bu kristaller yere inerken sıcak hava katmanlarından geçerse eriyerek yağmura dönüşüyor. Karın yeryüzüne ulaşabilmesi için ise bulutlardan zemine kadar uzanan tüm hava tabakalarının yeterince soğuk olması gerekiyor.

Kar taneleri, atmosferdeki toz, is ve polen gibi mikroskobik parçacıkların etrafında donan su damlacıklarıyla oluşuyor. Bu çekirdekler düşerken üzerlerine yeni su buharı katmanları ekleniyor. Su moleküllerinin donarken birbirine özgün biçimde bağlanmasıyla da zamanla kar taneleri şekilleniyor.