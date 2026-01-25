Bilim İnsanları Açıkladı: "Kar Aslında Beyaz Değil"
“Kar gibi beyaz” sözü hepimize aynı çağrışımı yapar; tıpkı “kan kırmızısı” ya da “okyanus mavisi” tanımlamalarında olduğu gibi karı da doğal olarak parlak beyaz hayal ederiz. Ancak bilim insanları bu algının tam olarak doğru olmadığını söylüyor. Popular Science’ın aktardığı bilgilere göre kar, aslında sayısız minik buz kristalinden oluşuyor. Buz ise su gibi tek başına şeffaf bir yapıya sahip. Peki, şeffaf kristallerden oluşan kar neden gözümüze beyaz görünüyor?
Kar nasıl oluşuyor?
Kar niye beyaz gözüküyor?
Kar rengi değişebiliyor.
Renk körü de olduk çok şükür, kırmızı , mor, pembe , bahtımın karası ne desek uyar ¿
Annemin zaman birimiydi "kırmızı kar yağınca"🥰😊
Bu konuyu zamanında incelemiştim. Örneğin bir sarı tenis topu, sarı hariç tüm renkleri emer ve sarıyı yansıtarak insanların görmesini sağlar. Kar ise tüm ren... Devamını Gör