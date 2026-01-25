onedio
25.01.2026
Binlerce Öğrenci Bu Haberi Bekliyor: Öğrenci Affının Kapsamı Belli Oluyor

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
25.01.2026 - 17:49

AKP’nin yükseköğretim öğrencilerini kapsayan af düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde sona yaklaşıldı. YÖK ve üniversitelerin görüşleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi, teklifin kısa sürede son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

AKP Meclis Grubu’nun bir süredir üzerinde çalıştığı ve yükseköğretim öğrencilerine af getirilmesini öngören kanun teklifinde kritik bir noktaya gelindi. Teklifin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak bilgilendirme sonrasında nihai şeklini alması bekleniyor.

Süreç kapsamında YÖK ile Üniversiteler Arası Kurul arasında yapılan görüşmelerde düzenlemenin kapsamı ve üniversitelerin talepleri masaya yatırıldı. Bu temaslardan çıkan değerlendirmelerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletileceği belirtiliyor.

Af kapsamı da netleşmeye başladı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, hazırlanmakta olan af düzenlemesinin kapsamı sınırlı tutulacak. Düzenlemeden ağırlıklı olarak lisans öğrencilerinin yararlanması öngörülürken, başvurularda sunulacak mazeretlerin resmî belgelerle kanıtlanması şartı aranacak.

Hangi öğrenciler yararlanabilecek?

Taslakta, anne ya da babasını kaybetmesi sonrası ciddi maddi güçlük yaşayan, ailenin tek gelirinin kesilmesi nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan veya bakım sorumluluğu üstlendiği için öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerin kapsama alınması öngörülüyor. Afetlerden etkilenenler ile uzun süreli sağlık sorunları nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrencilerin de, durumlarını resmî belgelerle kanıtlamaları halinde aftan yararlanabileceği ifade ediliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
