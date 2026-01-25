Binlerce Öğrenci Bu Haberi Bekliyor: Öğrenci Affının Kapsamı Belli Oluyor
AKP’nin yükseköğretim öğrencilerini kapsayan af düzenlemesine ilişkin kanun teklifinde sona yaklaşıldı. YÖK ve üniversitelerin görüşleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi, teklifin kısa sürede son şeklinin verilmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Af kapsamı da netleşmeye başladı.
Hangi öğrenciler yararlanabilecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın