Binlerce Öğrenci Bu Haberi Bekliyor: Öğrenci Affının Kapsamı Belli Oluyor

AKP Meclis Grubu’nun bir süredir üzerinde çalıştığı ve yükseköğretim öğrencilerine af getirilmesini öngören kanun teklifinde kritik bir noktaya gelindi. Teklifin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak bilgilendirme sonrasında nihai şeklini alması bekleniyor.

Süreç kapsamında YÖK ile Üniversiteler Arası Kurul arasında yapılan görüşmelerde düzenlemenin kapsamı ve üniversitelerin talepleri masaya yatırıldı. Bu temaslardan çıkan değerlendirmelerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletileceği belirtiliyor.