Milyonları İlgilendiren Karar Mecliste: Borçların Silinmesi Teklif Edildi
TBMM’ye, kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle ödeme zorluğu yaşayan milyonlar için kapsamlı bir yapılandırma kanun teklifi sunuldu. Yasalaşması halinde borçların faiz, ceza, icra ve avukatlık masrafları tamamen kaldırılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bireysel kredi borçları toplam 6 trilyon 77 milyar TL’ye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borçların taksitlendirilmesi gündeme gelecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın