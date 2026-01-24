Milyonları İlgilendiren Karar Mecliste: Borçların Silinmesi Teklif Edildi

Ödeme güçlüğü çeken milyonlarca yurttaşı ilgilendiren kapsamlı bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, 6 trilyon lirayı aşan bireysel borç stokunu hedef alıyor ve icra baskısı altındaki vatandaşlara rahatlama sağlamayı amaçlıyor.

Resmî verilere göre Türkiye’de bankalara ve finans kuruluşlarına olan kredi kartı ve bireysel kredi borçları toplam 6 trilyon 77 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 2 trilyon TL’si kredi kartlarından, 3 trilyon TL’si bireysel kredilerden oluşuyor. Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlar tabloyu daha da ağırlaştırıyor.