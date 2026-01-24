onedio
Milyonları İlgilendiren Karar Mecliste: Borçların Silinmesi Teklif Edildi

Hakan Karakoca
24.01.2026 - 20:48

TBMM’ye, kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle ödeme zorluğu yaşayan milyonlar için kapsamlı bir yapılandırma kanun teklifi sunuldu. Yasalaşması halinde borçların faiz, ceza, icra ve avukatlık masrafları tamamen kaldırılacak.

Bireysel kredi borçları toplam 6 trilyon 77 milyar TL’ye ulaştı.

Ödeme güçlüğü çeken milyonlarca yurttaşı ilgilendiren kapsamlı bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, 6 trilyon lirayı aşan bireysel borç stokunu hedef alıyor ve icra baskısı altındaki vatandaşlara rahatlama sağlamayı amaçlıyor.

Resmî verilere göre Türkiye’de bankalara ve finans kuruluşlarına olan kredi kartı ve bireysel kredi borçları toplam 6 trilyon 77 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 2 trilyon TL’si kredi kartlarından, 3 trilyon TL’si bireysel kredilerden oluşuyor. Varlık yönetim şirketlerine devredilen borçlar tabloyu daha da ağırlaştırıyor.

Borçların taksitlendirilmesi gündeme gelecek.

Ödeme güçlüğü çeken kişi sayısı 4 milyonu aşarken, icra dairelerindeki dosya sayısı 24 milyonu geçti.

Kanun teklifine göre kredi kartı ve bireysel krediler anapara üzerinden yeniden yapılandırılacak; gecikme faizi, ceza, icra ve avukatlık masrafları tamamen silinecek ve borçlar 60-72 ay vadeyle taksitlendirilecek. Yapılandırmaya başvuranlar için icra ve haciz işlemleri durdurulacak, maaş hacizleri ve banka hesaplarındaki blokeler kaldırılacak. Ödeme planına uyanların kredi sicilindeki olumsuz kayıtlar da silinecek.

Komisyona sevk edilen teklifi sunan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, tüm partilere çağrı yaparak, “Bu tabloya kayıtsız kalmak faizi ve icra düzenini savunmaktır. Meclis, yurttaşın yanında durmalıdır” dedi.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
