Uzmanlar Kiracıları Ödeme Yaparken "Asla Yapılmaması Gerekenler" Konusunda Uyardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
24.01.2026 - 17:41

Türkiye genelinde kirasını banka yoluyla ödeyen milyonlarca kiracı için uzmanlardan önemli bir uyarı yapıldı. Artan kira ihtilafları ve yoğunlaşan vergi denetimleri, IBAN üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde açıklama kısmının kritik rolünü yeniden gündeme getirdi.

Hukukçular ve mali müşavirler, kira ödemelerinde açıklama bölümünün boş bırakılmasının ciddi hukuki ve mali riskler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Açıklaması olmayan ya da net ifade içermeyen transferlerin, ilerleyen süreçte kira ödemesi yerine “borç” veya “başka bir ödeme” olarak yorumlanabildiği ve bunun kiracılar aleyhine sonuçlar doğurabildiği vurgulanıyor.

Kirayı IBAN'a göndermek yeterli sayılmıyor.

Uzmanlar, kira bedelinin yalnızca banka aracılığıyla ödenmesinin her durumda yeterli sayılmadığını belirtiyor. Ödemenin hangi aya ait olduğu, hangi taşınmaz için yapıldığı ve mümkünse taraf bilgilerinin açıklama kısmında açıkça yazılması gerekiyor. Aksi halde kiracının, “kira ödemesini yaptım” iddiasını hukuken kanıtlaması güçleşebiliyor.

Ev sahibi için de mali denetlemelerde risk oluşturuyor.

Kira ödemelerinde açıklama kısmına “kira bedeli” ifadesinin eklenmemesi, yalnızca kiracılar için değil ev sahipleri açısından da önemli riskler barındırıyor. Maliye’nin dijital denetimleri sıklaştırdığı mevcut dönemde, eksik ya da hatalı açıklamalar hem inceleme hem de olası ceza ihtimalini artırıyor.

Mağdur olmamak için ne yapılmalı?

Yetkililer, IBAN üzerinden gerçekleştirilen her kira ödemesinde açıklama bölümünün mutlaka doldurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Buna göre transferde, ödemenin hangi aya ve yıla ait olduğunun açıkça belirtilmesi, kiralanan konut ya da iş yerinin kısa adresinin yazılması ve kiracı veya ev sahibinin ad-soyad bilgisinin eklenmesi öneriliyor.

Uzmanlar, küçük bir ayrıntı gibi görünen bu bilgilerin ilerleyen süreçte tahliye davalarından borç iddialarına kadar birçok hukuki ve mali sorunun önüne geçebileceğini vurguluyor. Açıklama içermeyen banka transferlerinin, ileride “kira ödenmedi” iddiasıyla kiracıyı zor durumda bırakabileceği uyarısında bulunuluyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
