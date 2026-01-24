Uzmanlar Kiracıları Ödeme Yaparken "Asla Yapılmaması Gerekenler" Konusunda Uyardı

Yetkililer, IBAN üzerinden gerçekleştirilen her kira ödemesinde açıklama bölümünün mutlaka doldurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Buna göre transferde, ödemenin hangi aya ve yıla ait olduğunun açıkça belirtilmesi, kiralanan konut ya da iş yerinin kısa adresinin yazılması ve kiracı veya ev sahibinin ad-soyad bilgisinin eklenmesi öneriliyor.

Uzmanlar, küçük bir ayrıntı gibi görünen bu bilgilerin ilerleyen süreçte tahliye davalarından borç iddialarına kadar birçok hukuki ve mali sorunun önüne geçebileceğini vurguluyor. Açıklama içermeyen banka transferlerinin, ileride “kira ödenmedi” iddiasıyla kiracıyı zor durumda bırakabileceği uyarısında bulunuluyor.