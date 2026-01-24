onedio
Küresel Krizler PlayStation'a Plan Değiştirtebilir: PlayStation 6 Ertelenmek Üzere

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2026 - 17:20

Küresel ölçekte yaşanan bellek tedarik sorunları oyun sektörünü de baskı altına almış durumda. Sony cephesinde ise PlayStation 5’in halen güçlü satış ivmesini koruması, yeni nesil konsol takvimlerinin yeniden ele alınmasına yol açtı. Şirketin bu tabloyu dikkate alarak PlayStation 6 için hedeflenen 2027 çıkış planını erteleme seçeneğini masaya yatırdığı konuşuluyor.

Kaynak - CNBC-E

Yeni konsol bekleyenler için kötü haber geldi.

Yapay zekâ uygulamalarının hızla yayılmasıyla birlikte bellek talebindeki artış, oyun sektörünü de doğrudan etkiliyor. Konsol ve PC üreticilerini baskılayan RAM darboğazı, Sony’nin yeni nesil PlayStation planlarını yeniden masaya yatırmasına neden olabilir.

Sektör analisti David Gibson’a göre Sony, hem mevcut küresel koşulları hem de PlayStation 5’in öngörülerin üzerinde seyreden satış performansını dikkate alarak PlayStation 6’nın çıkış takvimini ötelemeyi değerlendirebilir. Gibson, olası bir ertelemenin yalnızca artan üretim maliyetleriyle sınırlı olmadığını, PS5’in halen güçlü bir ticari ivmeye sahip olmasının da bu kararda belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

PlayStation 5'in satış grafiği tekrar yükseldi.

CNBCE’nin aktardığı bilgilere göre, özellikle 2025’in son çeyreğinde tatil döneminin de katkısıyla PlayStation 5 satışlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Ekim ile ocak ayları arasındaki süreçte yurtdışı pazarlarda konsol satışları öngörülerin üzerine çıkarken, uygulanan agresif indirim stratejileri oyun gelirlerinin de güçlü bir performans sergilemesini sağladı.

2027'de değişim yaşanır mı?

PlayStation 5’in oyun yelpazesinin dar olduğu yönündeki eleştiriler sürse de, konsolun satış gelirleri ve kârlılık açısından istikrarlı bir tablo çizmesi Sony’nin mevcut nesli daha uzun süre raflarda tutma eğilimini artırıyor.

Takvimler normalde PlayStation 6’nın 2027’de sahneye çıkmasını işaret etse de, mevcut piyasa koşulları bu planın ötelenebileceğine işaret ediyor. Sony’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ancak şirketin, yüksek performans sergileyen bir ürünü aceleyle yenisiyle değiştirmeme anlayışıyla hareket ettiği yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
