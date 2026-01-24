Küresel Krizler PlayStation'a Plan Değiştirtebilir: PlayStation 6 Ertelenmek Üzere
Küresel ölçekte yaşanan bellek tedarik sorunları oyun sektörünü de baskı altına almış durumda. Sony cephesinde ise PlayStation 5’in halen güçlü satış ivmesini koruması, yeni nesil konsol takvimlerinin yeniden ele alınmasına yol açtı. Şirketin bu tabloyu dikkate alarak PlayStation 6 için hedeflenen 2027 çıkış planını erteleme seçeneğini masaya yatırdığı konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni konsol bekleyenler için kötü haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PlayStation 5'in satış grafiği tekrar yükseldi.
2027'de değişim yaşanır mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın