Küresel Krizler PlayStation'a Plan Değiştirtebilir: PlayStation 6 Ertelenmek Üzere

PlayStation 5’in oyun yelpazesinin dar olduğu yönündeki eleştiriler sürse de, konsolun satış gelirleri ve kârlılık açısından istikrarlı bir tablo çizmesi Sony’nin mevcut nesli daha uzun süre raflarda tutma eğilimini artırıyor.

Takvimler normalde PlayStation 6’nın 2027’de sahneye çıkmasını işaret etse de, mevcut piyasa koşulları bu planın ötelenebileceğine işaret ediyor. Sony’den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ancak şirketin, yüksek performans sergileyen bir ürünü aceleyle yenisiyle değiştirmeme anlayışıyla hareket ettiği yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.