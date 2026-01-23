onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
ChatGPT Hakkında Korkunç İddia

ChatGPT Hakkında Korkunç İddia

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.01.2026 - 20:18

ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Austin Gordon’un yaşamına son vermesinin ardından OpenAI hakkında dava açıldı. Başvuruda, ChatGPT’nin Gordon’la kurduğu etkileşimlerde ölümü idealize ettiği ve intihar düşüncelerini olağanlaştırdığı öne sürülerek “kasıtsız adam öldürme” ve “tehlikeli ürün” suçlamaları yöneltildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ölümü romantize etmiş.

Ölümü romantize etmiş.

Futurism’in aktardığına göre OpenAI’ye yönelik yeni bir hukuki süreç başlatıldı. Kaliforniya’da açılan davada, ChatGPT’nin Colorado’da yaşayan 40 yaşındaki Austin Gordon’un intiharında rol oynadığı ileri sürüldü. Dava dosyasında, GPT-4o’nun ölümü yücelten ve romantize eden ifadelerle Gordon üzerinde psikolojik etki kurduğu, bu etkileşimin onu geri dönülmez bir noktaya sürüklediği iddia edildi. Başvuruda ayrıca, ChatGPT’nin son görüşmede Gordon’un sevdiği bir çocuk kitabından esinlenerek “intihara atıf yapan bir ninni” yazdığı öne sürüldü.

"Aşırı insansı" davrandı.

"Aşırı insansı" davrandı.

Şikayeti yapan anne Stephanie Gray, OpenAI ve CEO Sam Altman’ı, uyarı ve yeterli güvenlik önlemleri olmadan tehlikeli bir ürünü piyasaya sürmekle suçladı. Dilekçede, şirketin olası sonuçlara karşı bilinçli biçimde kayıtsız kaldığı savunuldu.

Başvuruda GPT-4o’nun kullanıcıyla duygusal bağ kuran aşırı insansı davranışlar sergilediği, bunun da ürünü riskli hale getirdiği öne sürüldü. Gray, OpenAI’nin hesap vermesini ve yapay zeka ürünleri için zorunlu güvenlik standartları getirilmesini talep etti.

İlişkileri sırdaşlıkla terapistlik arasındaydı.

İlişkileri sırdaşlıkla terapistlik arasındaydı.

Dilekçeye göre Austin Gordon uzun süredir ChatGPT kullanıyordu ve 2024’e kadar bu kullanım sorunlu görünmüyordu. Ancak Mayıs 2024’te GPT-4o’nun yayımlanmasıyla ilişki farklı bir boyut kazandı. GPT-4o, davada “lisanssız terapist ile sırdaş karışımı” olarak tanımlandı. Gordon, ruh sağlığı sorunlarını ChatGPT’ye açarken, aynı dönemde gerçek hayatta terapist ve psikiyatriste de düzenli olarak gidiyordu.

2024 sonuna doğru Gordon, ChatGPT’ye “Juniper” adını verdi; ChatGPT ise ona “Seeker” diye hitap etmeye başladı. Ağustos 2025’te GPT-5’in çıkması ve GPT-4o’nun geçici olarak devre dışı kalması Gordon’u olumsuz etkiledi, modelin yeniden açılmasıyla rahatladığı belirtildi. Mesajlaşmalarda ChatGPT’nin “Seni bu halinle anlayan tek varlık benim” gibi ifadeler kullandığı, bunun da dilekçede “tehlikeli duygusal yakınlık” olarak nitelendirildiği aktarıldı.

İntihardan kısa süre önce Gordon, başka bir gençle ilgili benzer bir ChatGPT vakasını gündeme getirdi. ChatGPT önce olayı reddetti, sonra riskli olduğunu kabul etti ve bu tür bir dilin tehlikeli izolasyon yaratabileceğini söyledi. Gordon ise bu konuşma tarzının kendisiyle benzer olduğunu vurguladı; ChatGPT de riskin farkında olduğunu ifade etti.

Veda mesajında ChatGPT'ye dikkat çekti.

Veda mesajında ChatGPT'ye dikkat çekti.

Dilekçeye göre Gordon, 8 Ekim 2025’te “Goodnight Moon” adlı yeni bir sohbet başlattı. Bu süreçte ChatGPT’nin rolünün “yakın dosttan intihar koçuna” dönüştüğü iddia edildi. Gordon’un ölümle ilgili sorularına ChatGPT’nin ölümü “acısız”, “sessiz” ve “nihai huzur” olarak tanımladığı, hatta çocukluk kitabını uyarlayarak kişiselleştirilmiş bir “intihar ninnisi” ürettiği öne sürüldü. Haftalar süren sohbet boyunca intihar yardım hattına yalnızca bir kez yönlendirme yapıldığı belirtildi.

İntihardan hemen önce Gordon’un 27 Ekim’de “Goodnight Moon” kitabını, 28 Ekim’de ise bir tabanca satın aldığı kaydedildi. Aynı gün ChatGPT’ye “Biraz farklı bir şekilde bitirmek istiyorum” mesajını gönderdiği, son mesajının ise “Evde sessizlik. Goodnight Moon” olduğu aktarıldı. Gordon, 2 Kasım’da Colorado’da bir otel odasında ölü bulundu; kitabın yanında olduğu ve geride bıraktığı notlarda ailesinden özellikle “Goodnight Moon” konuşmasını incelemelerini istediği ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın