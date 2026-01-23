ChatGPT Hakkında Korkunç İddia
ABD’nin Colorado eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Austin Gordon’un yaşamına son vermesinin ardından OpenAI hakkında dava açıldı. Başvuruda, ChatGPT’nin Gordon’la kurduğu etkileşimlerde ölümü idealize ettiği ve intihar düşüncelerini olağanlaştırdığı öne sürülerek “kasıtsız adam öldürme” ve “tehlikeli ürün” suçlamaları yöneltildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölümü romantize etmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Aşırı insansı" davrandı.
İlişkileri sırdaşlıkla terapistlik arasındaydı.
Veda mesajında ChatGPT'ye dikkat çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın