Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in Yeni Takımını Açıkladı

Fatih Terim’in yeniden Galatasaray’a dönmesi yönündeki çağrılarla ilgili konuşan Serdar Ali Çelikler, ne kulübün ne de Terim’in böyle bir planı olmadığını söyledi. Çelikler, tecrübeli teknik adamın yeniden Al Shabab ile masaya oturacağını da ifade etti.