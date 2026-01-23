Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in Yeni Takımını Açıkladı
Fatih Terim’in yeniden Galatasaray’a dönmesi yönündeki çağrılarla ilgili konuşan Serdar Ali Çelikler, ne kulübün ne de Terim’in böyle bir planı olmadığını söyledi. Çelikler, tecrübeli teknik adamın yeniden Al Shabab ile masaya oturacağını da ifade etti.
Galatasaray'da bazı isimler Fatih Terim'in adını yeniden gündeme getirdi.
Serdar Ali Çelikler, Galatasaray ihtimali yerine Terim'in gideceği takımı açıkladı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
