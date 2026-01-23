onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in Yeni Takımını Açıkladı

Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in Yeni Takımını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.01.2026 - 19:22

Fatih Terim’in yeniden Galatasaray’a dönmesi yönündeki çağrılarla ilgili konuşan Serdar Ali Çelikler, ne kulübün ne de Terim’in böyle bir planı olmadığını söyledi. Çelikler, tecrübeli teknik adamın yeniden Al Shabab ile masaya oturacağını da ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray'da bazı isimler Fatih Terim'in adını yeniden gündeme getirdi.

Galatasaray'da bazı isimler Fatih Terim'in adını yeniden gündeme getirdi.

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye kaybedilmesi ve Süper Lig’de Gaziantep FK ile berabere kalınmasının ardından Galatasaray’da tepkiler yükseldi. Taraftarlar, ortaya konan futbol ve transferlerin gecikmesi nedeniyle teknik direktör Okan Buruk ile yönetime eleştirilerini artırdı. Bu süreçte Fatih Terim’in yeniden teknik direktörlüğe getirilmesi ya da Sportif A.Ş. bünyesinde görevlendirilmesi yönünde çağrılar yapılırken, kulislerde dikkat çeken yeni bir iddia da gündeme geldi.

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray ihtimali yerine Terim'in gideceği takımı açıkladı.

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray ihtimali yerine Terim'in gideceği takımı açıkladı.

Neo Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim’in Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Shabab’a yeniden gidebileceğini iddia etti. Galatasaray cephesinde böyle bir plan olmadığını vurgulayan Çelikler, “Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir mi? Fatih Terim, bir hafta-10 gün içerisinde Al Shabab’a gidebilir tekrar. Ne Galatasaray’ın böyle bir düşüncesi var, ne Fatih Hoca’nın var” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın