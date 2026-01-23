Mircea Lucescu, Ağır Grip Gerekçesiyle Hastanede Gözetim Altına Alındı

Lucescu, bir süredir rahatsızlık yaşadığı için evde ilaç kullandığını ancak halsizlik ve ateş şikayetlerinin geçmediğini söyledi. Ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, şu anda hastanede doktorların kontrolü altında olduğunu ve pazartesi günü taburcu edilmesinin planlandığını ifade etti.