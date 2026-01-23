onedio
Mircea Lucescu, Ağır Grip Gerekçesiyle Hastanede Gözetim Altına Alındı

Hakan Karakoca
23.01.2026 - 18:47

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım’ı geçmişte çalıştıran 80 yaşındaki Rumen teknik adam, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lucescu, hastanede gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

39 derece ateşle hastaneye geldi.

Lucescu, bir süredir rahatsızlık yaşadığı için evde ilaç kullandığını ancak halsizlik ve ateş şikayetlerinin geçmediğini söyledi. Ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, şu anda hastanede doktorların kontrolü altında olduğunu ve pazartesi günü taburcu edilmesinin planlandığını ifade etti.

Play Off'ta rakibimiz olacak.

Lucescu’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda mart ayında Türkiye ile play-off mücadelesine çıkacak.

