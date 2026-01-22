Real Madrid'in Görüştüğü İddia Edilen Klopp'un Arda Güler'i İstemediği İddia Edildi
İspanyol basınında Real Madrid’de sezon sonunda Álvaro Arbeloa ile yolların ayrılacağı ve teknik direktörlük koltuğuna Jürgen Klopp’un oturacağı iddiaları giderek güçleniyor. Son günlerde ise tartışmaların odağında Klopp’un Arda Güler hakkındaki yaklaşımı yer alıyor. El Nacional’in haberine göre Alman teknik adamın, Arda’yı istikrarsız bir oyuncu olarak değerlendirdiği ve göreve gelmesi halinde milli futbolcuyu kadro planlamasında düşünmediği öne sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klopp, Arda Güler'i hazır bulmuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Klopp, Arda'nın maçtan maça en az istikrar gösteren isim olduğunu düşünüyor.
Listede Arda ile birlikte iki isim daha var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın