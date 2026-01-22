onedio
Real Madrid'in Görüştüğü İddia Edilen Klopp'un Arda Güler'i İstemediği İddia Edildi

Real Madrid'in Görüştüğü İddia Edilen Klopp'un Arda Güler'i İstemediği İddia Edildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.01.2026 - 18:57

İspanyol basınında Real Madrid’de sezon sonunda Álvaro Arbeloa ile yolların ayrılacağı ve teknik direktörlük koltuğuna Jürgen Klopp’un oturacağı iddiaları giderek güçleniyor. Son günlerde ise tartışmaların odağında Klopp’un Arda Güler hakkındaki yaklaşımı yer alıyor. El Nacional’in haberine göre Alman teknik adamın, Arda’yı istikrarsız bir oyuncu olarak değerlendirdiği ve göreve gelmesi halinde milli futbolcuyu kadro planlamasında düşünmediği öne sürüldü.

Klopp, Arda Güler'i hazır bulmuyor.

Haberde, Jürgen Klopp’un Real Madrid orta sahasında istikrarı temel kriter olarak gördüğü ifade ediliyor. Alman teknik adamın, bu bölgede güvenilir ve süreklilik sağlayan oyunculara ihtiyaç olduğuna inandığı, bu nedenle Arda Güler’in de aralarında bulunduğu üç futbolcunun takımdan ayrılmasını istediği öne sürülüyor. Klopp’un, Arda’nın önemli bir rol üstlenmeye henüz hazır olmadığı kanaatinde olduğu belirtiliyor.

Klopp, Arda'nın maçtan maça en az istikrar gösteren isim olduğunu düşünüyor.

Klopp’un Arda Güler’le ilgili sorununun yetenekten ziyade performans dalgalanmaları olduğu vurgulanıyor. Habere göre, hücum orta sahasında yoğun rekabet yaşanırken Klopp, Türk futbolcunun maçtan maça en az istikrar gösteren isim olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Arda’nın ikinci planda kalmasının takım içinde gereksiz gerilim yaratacağına inanıyor ve tüm taraflar açısından en sağlıklı seçeneğin sorunsuz bir ayrılık olduğunu değerlendiriyor.

Listede Arda ile birlikte iki isim daha var.

Ayrılık listesinde Arda Güler’in yanı sıra Dani Ceballos ve Antonio Rüdiger’in de yer aldığı ileri sürülüyor. Klopp’un, Ceballos’u Real Madrid seviyesinde yeterli görmediği, Rüdiger için ise fiziksel durumunun tüm sezon boyunca üst düzey performansı sürdürmesine engel olabileceği görüşünde olduğu aktarılıyor. Alman teknik adamın sisteminde bu tür fiziksel tavizlere yer vermek istemediği ifade ediliyor.

Hakan Karakoca
