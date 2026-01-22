onedio
Wall Street Journal'dan Altın Analizi: Altının Yükselmesi İçin 5 Neden

Hakan Karakoca
22.01.2026 - 18:22

Küresel piyasalarda altın fiyatları tarihi zirvelere tırmanırken, jeopolitik belirsizlikler, faiz indirimi beklentileri ve doların zayıflaması yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Perşembe günü altın vadeli işlemleri yüzde 1,5 artışla 4.831,80 dolardan kapanarak rekor kırdı. Altın, yalnızca ocak ayı içinde ons başına 500 doların üzerinde prim yaparak güçlü yükselişini pekiştirdi.

Kaynak - WSJ

Analistler altının bugünlerde ön plana çıkma nedenlerini açıkladı.

Analistlere göre altına yönelişte Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük tarifesi tehditleri, Venezuela’ya dair askeri hamle sinyalleri, Fed üzerindeki faiz indirimi baskısı ve doların zayıflaması etkili oldu. Piyasalarda, enflasyonun kontrol altına alınamaması ve artan kamu borçları nedeniyle rezerv paralara olan güvenin azalması, yatırımcıları altına yöneltiyor. Uzmanlar, güvenin tamamen sarsılması halinde altındaki yükselişin daha da hızlanabileceğini belirtiyor.

Düşük faiz altına yarıyor.

Fed’in 2025’te başlattığı faiz indirimleri, tahvil ve para piyasası fonlarının cazibesini zayıflatırken, getirisi olmasa da değer koruyan altını yeniden öne çıkardı. Uzmanlar, para piyasası fonlarında tutulan trilyonlarca dolarlık nakdin çok küçük bir bölümünün bile altına yönelmesinin fiyatları sert biçimde yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Goldman Sachs’a göre ise ABD’de özel portföylerde altın ETF’lerinin payı hâlâ son derece düşük ve bu oranda yaşanacak sınırlı bir artış dahi altın fiyatlarına güçlü destek verebilir.

Merkez Bankaları alımlarla yükselişe destek veriyor.

Altın fiyatlarını yukarı taşıyan bir diğer temel unsur da merkez bankalarının artan talebi oldu. 2010’dan bu yana net alıcı konumuna geçen merkez bankaları, özellikle 2022’de Rusya’ya yönelik yaptırımların ardından dolar ağırlıklı varlıklardan uzaklaşıp altına yöneldi. Çin ve bazı gelişmekte olan ülkeler yaptırım riskine karşı rezervlerini çeşitlendirirken, Polonya gibi ülkeler de para birimlerini desteklemek için alım yapıyor. Dünya Altın Konseyi’nden Juan Carlos Artigas, merkez bankalarının altını sadece getirisi için değil, rezerv dengesini güçlendirmek amacıyla tercih ettiğini vurguluyor.

Hisse senetleri rallilerle yüksek fiyatlara ulaştı.

ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülük ettiği yükseliş, değerlemeleri tarihi zirvelere taşıdı. Uzmanlar, hisse senetlerinin dot-com balonundan bu yana en pahalı seviyelerde olduğunu vurgularken, yatırımcıların risk dengelemek için altına yöneldiğini belirtiyor. Geçtiğimiz hafta “Magnificent 7” olarak anılan büyük teknoloji hisselerindeki sert satışlar S&P 500’ü baskıladı ve alternatif arayışını hızlandırdı.

Citi Bank "yükseliş sürecek" diyor.

Citi verileri, altının geçmişte yüzde 20’nin üzerinde yükseldiği beş yılın tamamında, izleyen yılda da ortalama yüzde 15’ten fazla prim yaptığını gösteriyor. 2024’te yüzde 27 değer kazanan altın, 2025’te yükselişini yüzde 65’e taşıdı. Analistlere göre mevcut tablo, güçlü momentumun 2026’ya sarkabileceğine işaret ediyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
