Wall Street Journal'dan Altın Analizi: Altının Yükselmesi İçin 5 Neden

Altın fiyatlarını yukarı taşıyan bir diğer temel unsur da merkez bankalarının artan talebi oldu. 2010’dan bu yana net alıcı konumuna geçen merkez bankaları, özellikle 2022’de Rusya’ya yönelik yaptırımların ardından dolar ağırlıklı varlıklardan uzaklaşıp altına yöneldi. Çin ve bazı gelişmekte olan ülkeler yaptırım riskine karşı rezervlerini çeşitlendirirken, Polonya gibi ülkeler de para birimlerini desteklemek için alım yapıyor. Dünya Altın Konseyi’nden Juan Carlos Artigas, merkez bankalarının altını sadece getirisi için değil, rezerv dengesini güçlendirmek amacıyla tercih ettiğini vurguluyor.