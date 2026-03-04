onedio
250 Bin Sterline Lamborghini Aldı, İlk Sürüşte Pişman Oldu: “Arabadan İner İnmez Utandım”

Esra Demirci
04.03.2026 - 14:06 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 14:07

Oyuncu Ferne McCann, katıldığı bir podcast programında yaptığı samimi itirafla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, büyük bir hevesle satın aldığı Lamborghini’den utandığını itiraf etti. Oyuncu McCann, lüks otomobille kızını okuldan almaya gittiği gün yaşadığı utancı ve ardından zarar ederek satma kararı aldığını açıkladı.

KAYNAK: Spent Podcast/ DailyMail

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Oyuncu Ferne McCann, satın aldığı Lamborghini'den nasıl pişman olduğunu anlattı.

Spent adlı podcaste konuk olan ünlü oyuncunun program sırasında yaptığı bir itiraf dikkat çekti. McCann, bir dönem Lamborghini marka lüks bir otomobil satın aldığını ancak bu kararından neredeyse anında pişman olduğunu anlattı.

Ünlü isim, arabayı aldıktan sonra kızını okuldan almak için o araçla gittiği günü hatırladığında büyük bir utanç hissettiğini söyledi. McCann, o an yaşadıklarını 'O arabayı satın almak bana hiç uymuyordu. Saçmaydı. Arabadan iner inmez pişman oldum, kendimi suçlu hissettim' sözleriyle anlattı.

"Lamborghini aldığımı hatırladığımda şimdi bile utanıyorum"

Ünlü oyuncu McCann, arabadan kurtulabilmek için maddi kaybı bile göze aldığını ifade etti. Kendi anlatımına göre otomobili satarken 7 bin sterlin zarar etmeyi kabul etti, yani aracı elden çıkarabilmek için adeta üzerine para verdi.

Lamborghini’yi sattıktan sonra ise büyük bir rahatlama hissettiğini dile getiren McCann, o kararın kendisini psikolojik olarak da rahatlattığını söyledi.

