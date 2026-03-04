250 Bin Sterline Lamborghini Aldı, İlk Sürüşte Pişman Oldu: “Arabadan İner İnmez Utandım”

Spent adlı podcaste konuk olan ünlü oyuncunun program sırasında yaptığı bir itiraf dikkat çekti. McCann, bir dönem Lamborghini marka lüks bir otomobil satın aldığını ancak bu kararından neredeyse anında pişman olduğunu anlattı.

Ünlü isim, arabayı aldıktan sonra kızını okuldan almak için o araçla gittiği günü hatırladığında büyük bir utanç hissettiğini söyledi. McCann, o an yaşadıklarını 'O arabayı satın almak bana hiç uymuyordu. Saçmaydı. Arabadan iner inmez pişman oldum, kendimi suçlu hissettim' sözleriyle anlattı.