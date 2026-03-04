250 Bin Sterline Lamborghini Aldı, İlk Sürüşte Pişman Oldu: “Arabadan İner İnmez Utandım”
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Oyuncu Ferne McCann, katıldığı bir podcast programında yaptığı samimi itirafla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, büyük bir hevesle satın aldığı Lamborghini’den utandığını itiraf etti. Oyuncu McCann, lüks otomobille kızını okuldan almaya gittiği gün yaşadığı utancı ve ardından zarar ederek satma kararı aldığını açıkladı.
KAYNAK: Spent Podcast/ DailyMail
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Ferne McCann, satın aldığı Lamborghini'den nasıl pişman olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Lamborghini aldığımı hatırladığımda şimdi bile utanıyorum"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın