En Büyük Altın Alıcısı Polonya Merkez Bankasının Yeni Hamlesi Altını Yükseltebilir
Dünyanın en büyük altın alıcılarından Polonya Merkez Bankası, jeopolitik belirsizliklere karşı rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın stoklarını 150 ton daha artırıyor.
Altın yatırımcıları bu hamlenin fiyatları yükseltebileceğini düşünüyor.
Polonya rezervini 700 tona çıkarmak istiyor.
Çin'de sessiz sedasız alımlar yapıyor .
En çok altın rezervine sahip ülkeler şunlar:
