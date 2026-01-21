En Büyük Altın Alıcısı Polonya Merkez Bankasının Yeni Hamlesi Altını Yükseltebilir

Polonya Merkez Bankası (NBP) Yönetim Kurulu üyesi Artur Sobon, bankanın altın rezervlerini 700 tona çıkarma planlarının onaylandığını açıkladı. ABD ve Avrupa arasındaki Grönland gerilimi, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken altın fiyatları da yeni zirvelere ulaştı. Sobon, fiyatların NBP için öncelikli olmadığını, asıl hedefin jeopolitik istikrarsızlık dönemlerinde Polonya’ya güven ve istikrar sağlayacak bir portföy oluşturmak olduğunu belirtti.

Polonya’nın ek altın alımlarının maliyeti mevcut fiyatlarla 23 milyar doları aşarken, merkez bankalarının alımları son 18 ayda altın fiyatlarının iki katına çıkmasında etkili oldu. Alım temposu, 2022’de Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası döviz rezervlerinin dondurulmasıyla hız kazandı ve altının güvenli bir varlık olarak cazibesini artırdı.