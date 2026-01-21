onedio
En Büyük Altın Alıcısı Polonya Merkez Bankasının Yeni Hamlesi Altını Yükseltebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.01.2026 - 22:01

Dünyanın en büyük altın alıcılarından Polonya Merkez Bankası, jeopolitik belirsizliklere karşı rezervlerini güçlendirmek amacıyla altın stoklarını 150 ton daha artırıyor.

Altın yatırımcıları bu hamlenin fiyatları yükseltebileceğini düşünüyor.

Kaynak - Oksijen Gazetesi

Polonya rezervini 700 tona çıkarmak istiyor.

Polonya Merkez Bankası (NBP) Yönetim Kurulu üyesi Artur Sobon, bankanın altın rezervlerini 700 tona çıkarma planlarının onaylandığını açıkladı. ABD ve Avrupa arasındaki Grönland gerilimi, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken altın fiyatları da yeni zirvelere ulaştı. Sobon, fiyatların NBP için öncelikli olmadığını, asıl hedefin jeopolitik istikrarsızlık dönemlerinde Polonya’ya güven ve istikrar sağlayacak bir portföy oluşturmak olduğunu belirtti.

Polonya’nın ek altın alımlarının maliyeti mevcut fiyatlarla 23 milyar doları aşarken, merkez bankalarının alımları son 18 ayda altın fiyatlarının iki katına çıkmasında etkili oldu. Alım temposu, 2022’de Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası döviz rezervlerinin dondurulmasıyla hız kazandı ve altının güvenli bir varlık olarak cazibesini artırdı.

Çin'de sessiz sedasız alımlar yapıyor .

Geçen yıl NBP’nin gerçekleştirdiği 100 tonluk altın alımı, resmi verilerde merkez bankasının en yüksek alımı olarak kayda geçti. Sektör analistleri ise özellikle Çin’de bazı devlet kurumlarının açıklama yapmadan altın stoklarını artırdığını belirtiyor.

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, altın rezervi üst sınırını 550 tona çıkararak toplam rezervin en fazla yüzde 30’unun altına ayrılmasını sağladı; şu an pay yaklaşık yüzde 28. Sobon, NBP’nin altın alımlarında merkez bankaları arasında lider konumunu sürdüreceğini belirtti ve alımların hız, ölçek ve sıklığının traderlara bırakıldığını, altının uzun vadeli bir güvenlik çıpası olarak görüldüğünü ekledi.

En çok altın rezervine sahip ülkeler şunlar:

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
