onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Bu Test Favori İftar Menünü Buluyor!

Bu Test Favori İftar Menünü Buluyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
04.03.2026 - 11:22

Ramazan sofralarının en güzel anı iftar vakti… Peki senin damak tadına en uygun iftar menüsü hangisi? Bu testle ruh haline ve lezzet tercihlerine göre favori menünü buluyoruz!

1. Klasik bir soruyla başlayalım: Oruç seni ne kadar etkiliyor?

2. Oruçluyken en çok hangi saatlerde zorlanmaya başlıyorsun?

3. Peki en keyifli iftar sofraları kiminle olur?

4. Ramazan’da favori çorban hangisi?

5. Senin için en ideal iftar menüsü nasıl olur?

6. İftarda yemek yemeye bunlardan hangisiyle başlarsın?

7. Peki iftardan sonra tatlı tercih eder misin?

8. Son soru! İftara 10 dakika kaldığında seni ne yapıyorken buluruz?

8. Son soru! İftara 10 dakika kaldığında seni ne yapıyorken buluruz?

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin gerçek bir klasiksever olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Şefin Tavası gibi her lokmasında farklı bir lezzet sunan, ama asla sıkıcı olmayan tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti!

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin gerçek bir klasiksever olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Şefin Tavası gibi her lokmasında farklı bir lezzet sunan, ama asla sıkıcı olmayan tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti!

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin gerçek bir klasiksever olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Şefin Tavası gibi her lokmasında farklı bir lezzet sunan, ama asla sıkıcı olmayan tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti!

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin gerçek bir klasiksever olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Şefin Tavası gibi her lokmasında farklı bir lezzet sunan, ama asla sıkıcı olmayan tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti!

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin gerçek bir klasiksever olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Şefin Tavası gibi her lokmasında farklı bir lezzet sunan, ama asla sıkıcı olmayan tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti!

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin cesur ve tutkulu biri olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Fülfül'ü gibi sınırları zorlayan, bol acılı tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti.

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar!🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin cesur ve tutkulu biri olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Fülfül'ü gibi sınırları zorlayan, bol acılı tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti.

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar!🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin cesur ve tutkulu biri olduğunu fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Fülfül'ü gibi sınırları zorlayan, bol acılı tatlar tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti.

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar!🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin farklı ve özel lezzetleri sevdiğini fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Kekiklim'i Kaz Dağları'nın kekiğiyle hazırlandı işte bu kocaman tabak tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti.

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin farklı ve özel lezzetleri sevdiğini fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Kekiklim'i Kaz Dağları'nın kekiğiyle hazırlandı işte bu kocaman tabak tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti.

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin farklı ve özel lezzetleri sevdiğini fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Kekiklim'i Kaz Dağları'nın kekiğiyle hazırlandı işte bu kocaman tabak tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti.

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Ramazan’da da iyi yemeğin adresi Tavuk Dünyası!

Verdiğin cevaplara baktığımızda senin farklı ve özel lezzetleri sevdiğini fark ettik! Tavuk Dünyası'nın Kekiklim'i Kaz Dağları'nın kekiğiyle hazırlandı işte bu kocaman tabak tam senin damak zevkine uygun.

Bu Ramazan'da da sevdiklerinle Tavuk Dünyası'nda lezzet dolu masalarda iyi yemeği paylaşmanın tam vakti.

Işıl ışıldır mahyası, 

Eksik olmaz neşesi kahkahası;

FülFül, Kekiklim, Şefin Tavası, 

İftarda adresimiz Tavuk Dünyası!

Mutlu Ramazan'lar! 🌙

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın