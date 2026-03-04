onedio
İnsan Kaynakları Birimiyle Yaşadıkları Saçma Sapan Anıları Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.03.2026 - 11:31

Son zamanlarda sosyal medyada pek çok kişi işsizlik nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Ancak işsizlik kadar şikayet edilen konuların başında da mülakatlara dönüş yapılmaması, uzun süren görüşmeler, aylarca yanıt alınamaması gibi durumlar da yer alıyor.

Hal böyle olunca insanların aklına bu kritik görüşmeleri gerçekleştiren insan kaynakları birimleri geliyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerine İK'cılarla yaşadıkları tuhaf anıları sordu. İlginç yanıtlar aldı.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Yanıtlar da bir o kadar ilginçti...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın