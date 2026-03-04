İnsan Kaynakları Birimiyle Yaşadıkları Saçma Sapan Anıları Paylaşan Kişiler

Son zamanlarda sosyal medyada pek çok kişi işsizlik nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Ancak işsizlik kadar şikayet edilen konuların başında da mülakatlara dönüş yapılmaması, uzun süren görüşmeler, aylarca yanıt alınamaması gibi durumlar da yer alıyor.

Hal böyle olunca insanların aklına bu kritik görüşmeleri gerçekleştiren insan kaynakları birimleri geliyor. Bir X kullanıcısı da takipçilerine İK'cılarla yaşadıkları tuhaf anıları sordu. İlginç yanıtlar aldı.