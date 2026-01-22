Yasemin Sakallıoğlu, Çok Eleştirilen Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarını Anlattı

'Ben yazdığım sözlerin, marşımın arkasındayım. Güzel bir marş yazdım, çok kötü okudum. Ses sisteminin acizliğine uğradım. Ben sunucu değilim komedyenim. Benden bir şey rica ettiler ben de gittim. Yine olsun yine giderim. Ben Galatasaray'ı seviyorum. Galatasaray taraftarını, futbolcularını, ailesini seviyorum.Bu konuyu ilk defa açıklıyorum. Bana haksızlık yapıldı biraz.'