Yasemin Sakallıoğlu, Çok Eleştirilen Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.01.2026 - 00:17

Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında marş performansıyla gündeme gelen komedyen Yasemin Sakallıoğlu, o günü Adem Metan’a anlattı. Sakallıoğlu, marşı kendisinin bestelediğini belirterek, “Beni organizasyondan 1,5 gün önce aradılar ve beş dakika içinde yanıt beklediler. Yenikapı’ya gittim, elimde kağıt bile yoktu. Hiç kimseyi eleştirmiyorum; organizasyon çok aceleye gelmişti” dedi.

Kaynak - Adem Metan YouTube

"İlk okuduğumda taraftarlar çok sevdi"

O günle ilgili ilk kez konuşan komedyen Sakallıoğlu, organizasyondaki aksaklıklara dikkat çekti. Adem Metan'ın YouTube kanalındaki Peki Sonra? programına konuk olan Sakallıoğlu, okuduğu Galatasaray marşını bir gün önce kendisinin bestelediğini belirtti. Genç komedyen, 'Marşı ilk okuduğumda taraftarlar çok sevdi, bir daha diye tezahürat yaptı. İkinci kez okduum. İşte ikinci kez okduğumda organizasyon oraya borozan sesi koymuş. Haliyle sosyal medyada böyle yayımlanmış oldu' dedi.

Sakallıoğlu yazdığı marşın güzel olduğunu söyledi ancak kötü okuduğunu anlattı:

'Ben yazdığım sözlerin, marşımın arkasındayım. Güzel bir marş yazdım, çok kötü okudum. Ses sisteminin acizliğine uğradım. Ben sunucu değilim komedyenim. Benden bir şey rica ettiler ben de gittim. Yine olsun yine giderim. Ben Galatasaray'ı seviyorum. Galatasaray taraftarını, futbolcularını, ailesini seviyorum.Bu konuyu ilk defa açıklıyorum. Bana haksızlık yapıldı biraz.'

Organizasyondaki eksiklere dikkat çeken Sakallıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

'Hiç kimseyi eleştirmiyorum. İlk defa yapılan bir şey, çok hızlı karar veirlmiş. Ben o gün para filan da almadım. Yine olsun yine para almadan giderim. Çok aceleye gelmiş, organizasyon açısından problem vardı. Çünkü oraya gelen seyirci sunucuyu görmek istemiyor, Osimhen'i görmek istiyor.'

Yorum Yazın