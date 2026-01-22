Yasemin Sakallıoğlu, Çok Eleştirilen Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarını Anlattı
Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında marş performansıyla gündeme gelen komedyen Yasemin Sakallıoğlu, o günü Adem Metan’a anlattı. Sakallıoğlu, marşı kendisinin bestelediğini belirterek, “Beni organizasyondan 1,5 gün önce aradılar ve beş dakika içinde yanıt beklediler. Yenikapı’ya gittim, elimde kağıt bile yoktu. Hiç kimseyi eleştirmiyorum; organizasyon çok aceleye gelmişti” dedi.
Kaynak - Adem Metan YouTube
"İlk okuduğumda taraftarlar çok sevdi"
Sakallıoğlu yazdığı marşın güzel olduğunu söyledi ancak kötü okuduğunu anlattı:
Organizasyondaki eksiklere dikkat çeken Sakallıoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:
