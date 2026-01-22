Hava Yolu Taşımacılığında Kurallar Baştan Yazılıyor: Rötara Ceza Geliyor

Artık Avrupa’da uçuşları iptal edilen veya 3 saatten fazla geciken yolculara havayolu şirketleri 300–600 euro (15–30 bin TL) tazminat ödeyecek. Yolcular, 100 cm’yi geçmeyen ve 7 kg’a kadar küçük tekerlekli el bagajlarını da ücretsiz taşıyabilecek. Bu uygulamadan özellikle düşük maliyetli havayollarının etkilenmesi bekleniyor; geleneksel şirketlerin çoğu ise zaten bu hakkı sunuyor.