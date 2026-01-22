Hava Yolu Taşımacılığında Kurallar Baştan Yazılıyor: Rötara Ceza Geliyor
Avrupa Birliği, uçuşlarda üç saat veya daha fazla gecikme durumunda havayolu şirketlerinin yolculara tazminat ödemesini öngören yeni bir düzenleme getirdi. Ayrıca yolcular artık küçük el bagajlarını ücretsiz taşıma hakkına sahip olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava yolu şirketleri 5 diyor, Avrupa Parlamentosu 3 saat...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tazminat oranları ve bagaj hakkı da duyuruldu.
Bölgesel hava yolları durumdan şikayetçi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın