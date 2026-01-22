onedio
Hava Yolu Taşımacılığında Kurallar Baştan Yazılıyor: Rötara Ceza Geliyor

Hakan Karakoca
22.01.2026 - 23:38

Avrupa Birliği, uçuşlarda üç saat veya daha fazla gecikme durumunda havayolu şirketlerinin yolculara tazminat ödemesini öngören yeni bir düzenleme getirdi. Ayrıca yolcular artık küçük el bagajlarını ücretsiz taşıma hakkına sahip olacak.

Hava yolu şirketleri, tazminat hakkının en az 5 saat gecikmeden sonra başlamasını isteyerek operasyonel gerçekleri korumak ve uçuş iptallerini önlemek istediklerini belirtti. Ancak Avrupa Parlamentosu, 3 saatlik gecikme eşiğinde taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Artık Avrupa’da uçuşları iptal edilen veya 3 saatten fazla geciken yolculara havayolu şirketleri 300–600 euro (15–30 bin TL) tazminat ödeyecek. Yolcular, 100 cm’yi geçmeyen ve 7 kg’a kadar küçük tekerlekli el bagajlarını da ücretsiz taşıyabilecek. Bu uygulamadan özellikle düşük maliyetli havayollarının etkilenmesi bekleniyor; geleneksel şirketlerin çoğu ise zaten bu hakkı sunuyor.

Bölgesel hava yolu şirketleri, yeni düzenlemenin operasyonel gerçekleri yansıtmadığını ve faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Avrupa Bölgesel Havayolları Birliği (ERA) Genel Direktörü Montserrat Barriga, yolcu haklarına karşı olmadıklarını belirtirken, yasanın bölgesel havacılık için riskler taşıdığını vurguladı. Barriga, bölgesel hava yollarının siyasi çekişmelerde 'günah keçisi' haline gelebileceğini ve ERA üyelerinin binin üzerinde, alternatif ulaşımı olmayan hatta hizmet verdiğini hatırlattı. Tazminatların bilet fiyatlarının iki-üç katına çıkmasının, yolcu haklarını güçlendirmek yerine ada ve uzak bölgelere hayati hava bağlantılarını zayıflatabileceğini ifade etti.

