İflas An Meselesi: 38 Yıllık Et Firması Konkordato Başvurusu Reddedildi
Et ve gıda sektöründe 38 yıldır hizmet veren Seret Et’in konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı ve iflas riski arttı.
Mahkeme tüm tedbirleri kaldırdı.
