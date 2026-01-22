İflas An Meselesi: 38 Yıllık Et Firması Konkordato Başvurusu Reddedildi

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Seret Et ve ortağı Servet Bekar hakkındaki tüm konkordato tedbirlerini 15 Ocak 2026 tarihli kararla kaldırdı. Kararın Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nda yayımlanmasına ve ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi. Böylece şirket ve ortak, daha önceki geçici ve kesin mühlet ile konkordato kapsamında sağlanan tüm yasal korumaları kaybetmiş oldu.