İflas An Meselesi: 38 Yıllık Et Firması Konkordato Başvurusu Reddedildi

İflas An Meselesi: 38 Yıllık Et Firması Konkordato Başvurusu Reddedildi

22.01.2026 - 21:31

Et ve gıda sektöründe 38 yıldır hizmet veren Seret Et’in konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm tedbirler kaldırıldı ve iflas riski arttı.

Mahkeme tüm tedbirleri kaldırdı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Seret Et ve ortağı Servet Bekar hakkındaki tüm konkordato tedbirlerini 15 Ocak 2026 tarihli kararla kaldırdı. Kararın Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nda yayımlanmasına ve ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi. Böylece şirket ve ortak, daha önceki geçici ve kesin mühlet ile konkordato kapsamında sağlanan tüm yasal korumaları kaybetmiş oldu.

