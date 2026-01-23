onedio
Amazon Birçok Birimin Etkileneceği Şekilde 14 Bin Çalışanını Çıkaracak

Amazon Birçok Birimin Etkileneceği Şekilde 14 Bin Çalışanını Çıkaracak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
23.01.2026 - 17:28

Amazon, geçen yıl başlattığı şirket genelindeki küçülme programı kapsamında yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre, şirketin gelecek hafta yaklaşık 14 bin kurumsal çalışanla daha yollarını ayırması gündemde. Bu adım, daha önce Reuters tarafından duyurulan ve toplam 30 bin kişiyi kapsayan planın ikinci aşaması olarak değerlendiriliyor.

Reuters’ın haberine göre Amazon, ekim ayında da benzer büyüklükte bir işten çıkarma gerçekleştirmişti. Kaynaklar, yeni turun da yaklaşık aynı sayıda çalışanı kapsayabileceğini ve sürecin en erken salı günü başlayabileceğini belirtiyor. Yetkili konumda olmadıkları için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu kararın şirketin maliyetleri düşürme ve organizasyon yapısını sadeleştirme hedefiyle bağlantılı olduğunu ifade ediyor.

Hangi sektörler etkilenecek?

Hangi sektörler etkilenecek?

İşten çıkarmaların Amazon Web Services (AWS), perakende operasyonları, Prime Video ve insan kaynakları bünyesindeki People Experience and Technology ekiplerini kapsamasının öngörüldüğü aktarıldı. Bununla birlikte, sürecin ayrıntılarının henüz kesinleşmediği ve planlamada son aşamada değişiklikler yapılabileceği de ifade ediliyor.

İlk işten çıkarmalarda yapay zekanın yükselişi etkili olmuştu.

İlk işten çıkarmalarda yapay zekanın yükselişi etkili olmuştu.

Seattle merkezli şirketin ekim ayında aldığı işten çıkarma kararını, şirket içi yazışmalarda yapay zeka teknolojilerindeki hızlı yükselişle ilişkilendirdiği daha önce ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajda, bu yeni nesil yapay zekanın internetten bu yana görülen en köklü teknolojik dönüşüm olduğu ve şirketlerin çok daha kısa sürede yenilik üretmesine imkan tanıdığı vurgulanmıştı.

Ancak Amazon Üst Yöneticisi Andy Jassy, üçüncü çeyrek bilanço toplantısında bu değerlendirmeye farklı bir çerçeve çizdi. Jassy, işten çıkarmaların ne mali gerekçelere dayandığını ne de doğrudan yapay zeka odaklı olduğunu söyledi.

Kesintilerin arkasındaki temel nedenin şirket yapısında giderek artan bürokrasi olduğunu belirten Jassy, organizasyon içinde fazla sayıda ara kademe ve katmanın oluştuğunu, bunun da verimliliği olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yüzde 10'luk bir daralma yaşanacak.

Yüzde 10'luk bir daralma yaşanacak.

Jassy, 2025 başında yaptığı başka bir açıklamada, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışı sayesinde Amazon’un kurumsal kadrosunun zaman içinde küçüleceğini öngördüğünü belirtmişti. Günümüzde şirketlerin yazılım kodlarını yapay zekaya yazdırdığı, rutin işleri ise otomatikleştirilen yapay zeka ajanlarıyla yürüterek maliyetleri düşürmeye çalıştığı biliniyor. AWS’nin Aralık ayında düzenlenen yıllık bulut konferansında tanıtılan yeni yapay zeka modelleri de bu dönüşümün bir parçası olarak sunulmuştu.

Amazon’un 30 bin kişilik işten çıkarma planı, şirketin toplam 1,58 milyon çalışanı içinde sınırlı bir paya denk gelse de, kurumsal kadronun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Çalışanların büyük bölümü lojistik merkezleri ve depolarda görev yapıyor. Bu süreç, Amazon’un 30 yıllık tarihinde en büyük toplu işten çıkarma hamlesi olacak. Şirket, 2022 yılında da 27 bin çalışanla yollarını ayırmıştı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Sahipkıran

Maliyet hikaye, en basit işveren bahanesidir. Robotik sisteme geçiyorlar, sadece depolarda değil ofiste de robotik veya yazılımsal sistemlere geçiyorlar. Yap... Devamını Gör