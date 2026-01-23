Amazon Birçok Birimin Etkileneceği Şekilde 14 Bin Çalışanını Çıkaracak

Amazon, geçen yıl başlattığı şirket genelindeki küçülme programı kapsamında yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Konuya yakın iki kaynağın aktardığı bilgilere göre, şirketin gelecek hafta yaklaşık 14 bin kurumsal çalışanla daha yollarını ayırması gündemde. Bu adım, daha önce Reuters tarafından duyurulan ve toplam 30 bin kişiyi kapsayan planın ikinci aşaması olarak değerlendiriliyor.

Reuters’ın haberine göre Amazon, ekim ayında da benzer büyüklükte bir işten çıkarma gerçekleştirmişti. Kaynaklar, yeni turun da yaklaşık aynı sayıda çalışanı kapsayabileceğini ve sürecin en erken salı günü başlayabileceğini belirtiyor. Yetkili konumda olmadıkları için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu kararın şirketin maliyetleri düşürme ve organizasyon yapısını sadeleştirme hedefiyle bağlantılı olduğunu ifade ediyor.