Emekli Maaşında Düzeltme Olacak mı? MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Yanıtladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada ikinci altı ayı işaret ederek 'iyi niyetli çalışmalar var' dedi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda müşterek irade ortaya koyduğu anda yeni bir yasayla birtakım ek tedbirlerin alınması, yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi çok zor değil takdir edersiniz. Bu konuda iyi niyetli hazırlıklar var, çalışmalar var. Belki yılın ikinci altı ayında ek birtakım düzenlemelerle başta emeklilerimiz olmak üzere bazı iyileştirmelerin yapılma ihtimali de kuvvetle muhtemel. Bekleyelim. Ben yılın ikinci altı ayında inşallah emeklilerimizle alakalı da bir iyileştirmenin yapılabileceğini düşünüyorum”