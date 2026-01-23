onedio
Emekli Maaşında Düzeltme Olacak mı? MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Yanıtladı

Hakan Karakoca
23.01.2026 - 23:04

Tam adıyla 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kapsamında 7. madde gereği, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

Ancak asgari ücretin çok altında kalan bu rakam emeklileri mutlu etmedi. Bir düzeltme bekleyen emeklilere yanıt MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 12,19’luk artışın ardından, yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığına yüzde 18,4 zam yapılmış oldu.

Böylece yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahiplerinin en düşük aylık ödemesi, ocak ayından itibaren 20 bin liraya ulaşmış olacak.

"İyi niyetli hazırlıklar var"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada ikinci altı ayı işaret ederek 'iyi niyetli çalışmalar var' dedi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda müşterek irade ortaya koyduğu anda yeni bir yasayla birtakım ek tedbirlerin alınması, yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi çok zor değil takdir edersiniz. Bu konuda iyi niyetli hazırlıklar var, çalışmalar var. Belki yılın ikinci altı ayında ek birtakım düzenlemelerle başta emeklilerimiz olmak üzere bazı iyileştirmelerin yapılma ihtimali de kuvvetle muhtemel. Bekleyelim. Ben yılın ikinci altı ayında inşallah emeklilerimizle alakalı da bir iyileştirmenin yapılabileceğini düşünüyorum”

