Emekli Maaşında Düzeltme Olacak mı? MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Yanıtladı
Tam adıyla 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kapsamında 7. madde gereği, en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.
Ancak asgari ücretin çok altında kalan bu rakam emeklileri mutlu etmedi. Bir düzeltme bekleyen emeklilere yanıt MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi.
En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu.
"İyi niyetli hazırlıklar var"
