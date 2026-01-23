Meclis, İmralı Tutanaklarını Yayımladı:''Türkiye'yi Kendi Devletim Olarak Görüyorum''

Tutanakta bu bölüm şu ifadelerle yer aldı:

'Sayın Bahçeli'nin kendisinin 'Eğer imkanlar tanınırsa ben devlete hizmet etmeye hazırım' sözünü hatırlatıp, 'buyurun' demesi, hatta gerekirse umut hakkı da dahil olmak üzere DEM Parti grup toplantısında konuşmasını istemesinin' tarihi olduğunu,

Sözünün arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkanlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu,'

Darbe mekanizması uyarısı da yapan Öcalan'ın sözleri tutanağa şu şekilde geçirildi:

'Başaramamaları durumunda darbe mekanizmasının başta Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olmak üzere işleyebileceğini, Sayın Devlet Bahçeli'nin de konuşmalarında buna değindiğini,'