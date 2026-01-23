Meclis, İmralı Tutanaklarını Yayımladı:''Türkiye'yi Kendi Devletim Olarak Görüyorum''
TBMM, üç milletvekilinin ziyaret ettiği İmralı Adası’ndaki görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı. Öcalan, İmralı notlarında, 'başaramamaları durumunda darbe mekanizmasının başta Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'na olmak üzere işleyebileceğini, Bahçeli'nin de söylediği gibi kendisi için iletişim kanallarının açılması gerektiğini, Sayın Bahçeli'nin boşuna umut hakkı ibaresini kullanmadığını, bu olmadan kendisinin çalışamayacağını, bu yapıldıktan sonra Suriye konusunda başarılı olmaması durumunda yargılanmayı ve eleştirilmeyi kabul edeceğini' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüşmeden iki ay sonra tutanaklar yayımlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öcalan, "umut hakkı" konusunda ilk kez konuştu.
Öcalan "şehit ailelerinin hassasiyeti" konusunun hatırlatılması üzerine de yanıt verdi.
"Siyasete Ülkü Ocaklarında başladım"
"Ninem Türkmen kökenliydi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Türksüz Kür, Kürtsüz Türk olmaz" sözünü Atatürk üzerinden bir örnekle açıkladı:
Öcalan "Türkiye'yi kendi devleti olarak gördüğünü" söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Şuursuz olarak görüyorum, ülkem adına üzülüyorum hala besliyorlar bu şeyleri 🤢
Alsın tutanakları bir taraflarına monte etsinler. Yakışır.
Bahçeli koltuğunu verir beraber oturursunuz sıra sıra ülkü ocaklarında başlamışsın bide tamamdır en has adamı olursun…