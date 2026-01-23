Macron'un Gizemli Gözlüğü Markaya Satış Patlaması Yaptırdı

Henry Jullien’in bağlı olduğu İtalyan çatı şirketi iVision Tech’in hisseleri bir günde yüzde 28 yükselirken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,1 milyon dolara çıktı. CEO Stefano Fulchir, Macron’un gözlükleri 2024 G20 Zirvesi’nde diplomatik hediye olarak aldığını, ardından aynı modelden bir çift daha satın aldığını açıkladı.