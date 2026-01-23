Macron'un Gizemli Gözlüğü Markaya Satış Patlaması Yaptırdı
Davos’ta taktığı güneş gözlükleriyle gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada büyük ilgi toplarken gözlüğün satışlarında patlama yaşandı. Yoğun talep sayesinde markanın hisseleri yükselişe geçti ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,1 milyon dolara ulaştı.
Trump'ın dikkatini çeken gözlüklerin satışı arttı.
Hisseleri hızla yükseldi.
Gösteriş mi yapıyor, hasta mı?
