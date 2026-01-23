onedio
Macron'un Gizemli Gözlüğü Markaya Satış Patlaması Yaptırdı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.01.2026 - 20:52

Davos’ta taktığı güneş gözlükleriyle gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada büyük ilgi toplarken gözlüğün satışlarında patlama yaşandı. Yoğun talep sayesinde markanın hisseleri yükselişe geçti ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,1 milyon dolara ulaştı.

Trump'ın dikkatini çeken gözlüklerin satışı arttı.

Macron’un Dünya Ekonomik Forumu’ndaki tarzı hem büyük ilgi görmüş hem de ABD Başkanı Donald Trump’ın esprilerine konu olmuştu. Çok konuşulan güneş gözlüğünün, Henry Jullien imzalı 659 euroluk “Pacific S 01 Double Gold” modeli olduğu ortaya çıkarken, ürünün satışları hızla arttı.

Hisseleri hızla yükseldi.

Henry Jullien’in bağlı olduğu İtalyan çatı şirketi iVision Tech’in hisseleri bir günde yüzde 28 yükselirken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 4,1 milyon dolara çıktı. CEO Stefano Fulchir, Macron’un gözlükleri 2024 G20 Zirvesi’nde diplomatik hediye olarak aldığını, ardından aynı modelden bir çift daha satın aldığını açıkladı.

Gösteriş mi yapıyor, hasta mı?

Sosyal medya kullanıcıları Macron’u “gösterişçi” olarak nitelendirirken, Fransız basını gözünde subkonjonktival kanama olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı, önceki etkinlikte de benzer gözlük takmış ve “Lütfen gözümün çirkin görünümünü mazur görün” demişti.

İz Hera Wilson

Top Gun.. Sahi ne oldu o jeopolitik zirveye? Trump, adamın gözlerini göremeyince iptal mi edildi, ne oldu?