Ahmet Özer'e Verilen Hapis Cezasına En Sert Tepki Devlet Bahçeli'den Geldi

Ahmet Özer'e Verilen Hapis Cezasına En Sert Tepki Devlet Bahçeli'den Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.01.2026 - 21:29

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyada Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Paylaşımında, 'Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur' ifadelerini kullandı.

6 yıl 3 ay ceza aldı.

6 yıl 3 ay ceza aldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanıp yerine kayyum atanmasına yol açan “kent uzlaşısı” davasında bugün Silivri’de hakim karşısına çıktı. Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Turan Taşkın Özer ve Sezgin Tanrıkulu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi hazır bulundu. “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7,5 ila 15 yıl hapis talebiyle yargılanan Özer, altı yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Devlet Bahçeli karara tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli karara tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeler eyer verdi: 

'Terörsüz Türkiye hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir.'

