Ahmet Özer'e Verilen Hapis Cezasına En Sert Tepki Devlet Bahçeli'den Geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medyada Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Paylaşımında, 'Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur' ifadelerini kullandı.
6 yıl 3 ay ceza aldı.
Devlet Bahçeli karara tepki gösterdi.
