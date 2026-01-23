Avrupa'da İlk Kez Bir Başkent Kamuya Açık Alanlarda Et Reklamını Yasakladı
Hollanda’nın başkenti Amsterdam, kamuya açık alanlarda tüm et reklamlarını yasaklayarak bunu yapan dünyadaki ilk başkent oldu. Karar, sağlıklı beslenmeyi teşvik ve karbon salımını azaltma amacıyla alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karar, Belediye Meclisi'nden geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden böyle bir karar alındı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın