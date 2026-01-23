onedio
Avrupa'da İlk Kez Bir Başkent Kamuya Açık Alanlarda Et Reklamını Yasakladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.01.2026 - 23:55

Hollanda’nın başkenti Amsterdam, kamuya açık alanlarda tüm et reklamlarını yasaklayarak bunu yapan dünyadaki ilk başkent oldu. Karar, sağlıklı beslenmeyi teşvik ve karbon salımını azaltma amacıyla alındı.

Karar, Belediye Meclisi'nden geçti.

Amsterdam Belediye Meclisi’nde 45 üyeden 27’si et reklamlarını yasaklayan kararı onayladı. Hayvanlar Partisi ve Yeşil/Sol Parti’nin teklifiyle kabul edilen düzenleme 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek. Bu adım, 2022’de benzer yasağı getiren Haarlem’in ardından Amsterdam’ı bu uygulamayı hayata geçiren üçüncü Hollanda şehri yaptı.

Neden böyle bir karar alındı?

Yetkililer, gıda kaynaklı karbon emisyonlarının büyük kısmının et üretiminden geldiğine işaret ederek, kararın Amsterdam’ın 2050’ye kadar beslenmede yüzde 50 bitki bazlı gıdaya geçme hedefini desteklediğini belirtti.

