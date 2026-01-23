Avrupa'da İlk Kez Bir Başkent Kamuya Açık Alanlarda Et Reklamını Yasakladı

Amsterdam Belediye Meclisi’nde 45 üyeden 27’si et reklamlarını yasaklayan kararı onayladı. Hayvanlar Partisi ve Yeşil/Sol Parti’nin teklifiyle kabul edilen düzenleme 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek. Bu adım, 2022’de benzer yasağı getiren Haarlem’in ardından Amsterdam’ı bu uygulamayı hayata geçiren üçüncü Hollanda şehri yaptı.