Trump, Amerika'nın Venezuela Operasyonunda Kullandığı Gizli Silahı Açıkladı: Discombobulator
Donald Trump, “The Discombobulator” adını verdiği gizemli bir silaha dair yeni ayrıntılar paylaştı. Trump, bu silahın Nicolás Maduro’nun yakalanmasında kullanıldığını ve ABD’nin düşmanlarına karşı da bir araç olabileceğini öne sürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump "detay veremem" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Venezuela operasyonunda kullanılan silaha Trump övgüler yağdırdı.
Venezuelalı bir görevli de Trump'ın söylediklerini benzer bir açıklama ile farklı bilgilerle doğrulamıştı.
Oyundan mı ilham alındı?
Sosyal medyada kullanıcılar arasında ise silahın etki şekliyle ilgili bu görsel paylaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ne güzel propaganda yapıyor değil mi? Maduro'nun etrafındakilere rüşvet verdik bir tanesi mermi sıkmadan liderlerini sattı demiyor da. Neymiş efendim gizli s... Devamını Gör
gizli silahı olan birisi,benim gizli silahım var der mi Allasen.Bırakın bu işleri.
gizli silah her zaman aynıdır insanlık tarihi boyunca: PARA