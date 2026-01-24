onedio
Trump, Amerika'nın Venezuela Operasyonunda Kullandığı Gizli Silahı Açıkladı: Discombobulator

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
24.01.2026 - 19:38

Donald Trump, “The Discombobulator” adını verdiği gizemli bir silaha dair yeni ayrıntılar paylaştı. Trump, bu silahın Nicolás Maduro’nun yakalanmasında kullanıldığını ve ABD’nin düşmanlarına karşı da bir araç olabileceğini öne sürdü.

Trump "detay veremem" dedi.

'Karıştırıcı' olduğu belirtilen cihazın, Venezuela’nın eski liderinin 3 Ocak’ta uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yakalanması sırasında kullanıldığı ifade edildi. Ancak ABD Başkanı bu silaha ilişkin fazla ayrıntı vermedi.

Trump, Oval Ofis’ten New York Post’a yaptığı açıklamada, “Bundan bahsetmemem gerekiyor. Çok isterdim ama konuşamam,” dedi.

Venezuela operasyonunda kullanılan silaha Trump övgüler yağdırdı.

Silahın, “düşman ekipmanlarını çalışmaz hale getirdiğini” söyleyen Trump, etkinliğini övdü.

“Roketlerini fırlatamadılar,” diyen Trump, “Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama tek bir tanesini bile ateşleyemediler” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Biz girdik, düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı. Bize karşı tamamen hazırdılar” dedi.

Venezuelalı bir görevli de Trump'ın söylediklerini benzer bir açıklama ile farklı bilgilerle doğrulamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in aktardığı bir sosyal medya paylaşımında, Venezuelalı olduğu öne sürülen bir güvenlik görevlisinin saldırı anına dair iddialarına yer verilmişti.

Kimliği açıklanmayan görevli, tüm radar sistemlerinin bir anda devre dışı kaldığını öne sürerek, o sırada yoğun bir ses dalgasına benzer bir etki hissettiğini ve başının patlayacakmış gibi olduğunu dile getirmişti.

Oyundan mı ilham alındı?

Almanya'da yayın yapan Bild, şu iddiaları sayfasına taşıdı:

'Dünya çapında büyük başarı yakalayan 'World of Warcraft' video oyununda, Discombobulator Beam adında ilginç bir silah bulunuyor. Bu silah, özellikle ilk genişleme paketlerinde kullanılıyordu ve oyuncuları geçici olarak cücelere, korsanlara, ninjalara veya diğer komik karakterlere dönüştürüyordu. ABD başkanının bundan ilham almış olması mümkün mü? Muhtemelen.'

Sosyal medyada kullanıcılar arasında ise silahın etki şekliyle ilgili bu görsel paylaşıldı.

Özel bir bölgeyi hedefleyen silah sebebiyle ölenlerin bedenlerinin otuz gün süreyle çürümemesi iddiası da bulunuyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Cübbeli Palpatine Hoca

Ne güzel propaganda yapıyor değil mi? Maduro'nun etrafındakilere rüşvet verdik bir tanesi mermi sıkmadan liderlerini sattı demiyor da. Neymiş efendim gizli s... Devamını Gör

oxy

gizli silahı olan birisi,benim gizli silahım var der mi Allasen.Bırakın bu işleri.

ercandogane

gizli silah her zaman aynıdır insanlık tarihi boyunca: PARA