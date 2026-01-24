onedio
Sosyal Medyanın Konuştuğu Nihilist Penguenin Hikayesi Ne Anlatıyor?

Sosyal Medyanın Konuştuğu Nihilist Penguenin Hikayesi Ne Anlatıyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2026 - 18:58

2007 tarihli bir belgeselde yer alan “Nihilist Penguen” sahnesi, aradan geçen yılların ardından Radiohead’in hüzünlü tınıları ve Tame Impala’nın yeniden doğuşu çağrıştıran ritimleriyle birleşerek sosyal medyada milyonlara ulaştı. Kısa sürede viral hale gelen görüntü, tükenmişlik hissinden yaşamın anlamını sorgulamaya uzanan çok sayıda yoruma ilham verdi.

Koloniden zıt yöne giden penguenle başladı tüm hikaye...

Koloniden zıt yöne giden penguenle başladı tüm hikaye...

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir penguen videosu, kısa sürede küresel bir ilgi odağına dönüştü. Görüntülerin kaynağı, ünlü yönetmen Werner Herzog’un 2007 yapımı Encounters at the End of the World belgeselinde yer alan bir sahne.

Videoda, beslenmek için okyanusa yönelen Adélie penguenlerinden oluşan koloniden bir penguenin ayrılarak tamamen zıt istikamete yürüdüğü görülüyor. Söz konusu penguenin, yiyecek ve suyun bulunmadığı iç kesimlere ve dağlık bölgelere doğru ilerlemesi dikkat çekiyor.

Yıllar önce kayda alınan bu sahne, son günlerde yeniden dolaşıma girerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Belgeseldeki bu görüntü 2007'nin ardından bugünlerde yeni bir yorumla anılmaya başladı.

Belgeseldeki bu görüntü 2007'nin ardından bugünlerde yeni bir yorumla anılmaya başladı.

Belgeselde Werner Herzog, bu sahneyi yönünü kaybetmiş bir penguen örneği olarak yorumluyor. Uzmanlara göre penguenin seçtiği rota, hayatta kalma şansının neredeyse olmadığı bir yolculuğa işaret ediyor.

Ancak görüntülerin yıllar sonra yeniden sosyal medyada dolaşıma girmesiyle anlamı da değişti. Pek çok kullanıcı, penguenin tek başına yürüyüşünü tükenmişlik, içsel kopuş, anlam arayışı ya da her şeyi geride bırakma isteğinin simgesi olarak yorumladı. Bu yaklaşım, videonun “Nihilist Penguen” adıyla anılmasına yol açtı.

Paylaşımdaki "Ama neden?" sorusu analizlere kapı araladı.

Paylaşımdaki "Ama neden?" sorusu analizlere kapı araladı.

“Nihilist Penguen” videosunun altına sıkça eklenen “but why?” sorusu, klibin neden bu denli güçlü bir karşılık bulduğunu da özetler nitelikte. Sürüden kopup yönünü kaybeden penguen, izleyenlerin gözünde artık yalnızca bir hayvan değil; neden çalıştığını, nereye gittiğini ve neden devam ettiğini sorgulayan modern insanın bir yansımasına dönüşüyor. Sosyal medyada bu iki kelime, tükenmişlik duygusu, içsel kopuş ve “her şeyi geride bırakıp gitme” isteğinin ortak dili olarak dolaşıma giriyor.

Trump kayıtsız kalamadı ama coğrafya bilgisiyle alay konusu oldu.

Trump kayıtsız kalamadı ama coğrafya bilgisiyle alay konusu oldu.

“Nihilist Penguen” akımının büyümesiyle tartışma yalnızca kültürel değil, siyasi bir boyut da kazandı. Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir penguenle yan yana yürüdüğü yapay zekâ üretimi bir video paylaşılması dikkat çekti.

Görüntüde penguenin ABD bayrağı taşıdığı, arka planda ise Grönland’ı andıran buzulların yer aldığı görüldü. Paylaşım, Trump’ın geçmişte Grönland’a ilişkin yaptığı açıklamalara gönderme olarak yorumlandı.

Video kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Kullanıcılar, penguenlerin Güney Yarımküre’de yaşadığına dikkat çekerek Grönland’da penguen bulunmadığını hatırlattı. Özellikle Danimarkalı kullanıcılar, “Trump, Grönland’a penguenler kadar ait” şeklindeki yorumlarla paylaşıma tepki gösterdi.

"Ama neden?"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
