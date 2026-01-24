En Çok Milyarderin Yaşadığı Şehirler Belli Oldu: Listede İstanbul da Var
Hurun Global Rich List 2025, milyarderlerin şehirler bazındaki yoğunluğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre New York, 129 milyarderle zirvede yer alırken listede ağırlığı ABD ve Asya kentleri oluşturdu. Türkiye adına sıralamaya giren tek şehir ise 28 milyarderle İstanbul oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD ve Asya ülkeleri listede üst sıralarda yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listede öne çıkan şehirler arasında İstanbul da var:
ABD’nin önde gelen finans merkezleri ile Çin ve Hindistan’daki büyük metropoller, küresel servet üretiminde öncü konumlarını koruyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın