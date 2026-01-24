onedio
En Çok Milyarderin Yaşadığı Şehirler Belli Oldu: Listede İstanbul da Var

Hakan Karakoca
24.01.2026 - 18:17

Hurun Global Rich List 2025, milyarderlerin şehirler bazındaki yoğunluğunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre New York, 129 milyarderle zirvede yer alırken listede ağırlığı ABD ve Asya kentleri oluşturdu. Türkiye adına sıralamaya giren tek şehir ise 28 milyarderle İstanbul oldu.

Kaynak - Dünya

ABD ve Asya ülkeleri listede üst sıralarda yer aldı.

Hurun Global Rich List 2025 verilerine göre, dünya genelinde milyarderlerin en fazla yoğunlaştığı şehir New York olarak öne çıktı. ABD ve Asya kentlerinin baskın olduğu sıralamada finans ve teknoloji merkezleri dikkat çekerken, Avrupa şehirleri üst basamaklarda daha sınırlı temsil edildi.

Listede öne çıkan şehirler arasında İstanbul da var:

New York (ABD) – 129 milyarder

Londra (İngiltere) – 97 milyarder

Şanghay (Çin) – 92 milyarder

Pekin (Çin) – 91 milyarder

Mumbai (Hindistan) – 90 milyarder

Şıncın / Shenzhen (Çin) – 85 milyarder

Hong Kong – 74 milyarder

Moskova (Rusya) – 69 milyarder

Yeni Delhi (Hindistan) – 63 milyarder

San Francisco (ABD) – 55 milyarder

Singapur – 48 milyarder

Taipei (Tayvan) – 48 milyarder

Paris (Fransa) – 46 milyarder

Bangkok (Tayland) – 43 milyarder

Hangzhou (Çin) – 41 milyarder

Guangzhou (Çin) – 36 milyarder

Sao Paulo (Brezilya) – 35 milyarder

Cakarta / Jakarta (Endonezya) – 33 milyarder

Los Angeles (ABD) – 33 milyarder

Seul (Güney Kore) – 30 milyarder

İstanbul (Türkiye) – 28 milyarder

ABD’nin önde gelen finans merkezleri ile Çin ve Hindistan’daki büyük metropoller, küresel servet üretiminde öncü konumlarını koruyor.

Listeye göre Türkiye’den sıralamaya giren tek şehir İstanbul oldu. 28 milyarderle 22. basamakta yer alan İstanbul, küresel servetin büyük ölçüde ABD ve Asya merkezlerinde toplandığını ortaya koyarken, Türkiye’nin bu dağılımda sınırlı temsil edildiğini gösterdi.

Uzmanlar, tablonun finans piyasaları, teknoloji yatırımları ve uluslararası sermaye hareketlerinin şehirlerin milyarder yoğunluğu üzerinde belirleyici etkisini sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle ABD’nin önde gelen finans merkezleri ile Çin ve Hindistan’daki büyük metropoller, küresel servet üretiminde öncü konumlarını koruyor.

