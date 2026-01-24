En Çok Milyarderin Yaşadığı Şehirler Belli Oldu: Listede İstanbul da Var

Listeye göre Türkiye’den sıralamaya giren tek şehir İstanbul oldu. 28 milyarderle 22. basamakta yer alan İstanbul, küresel servetin büyük ölçüde ABD ve Asya merkezlerinde toplandığını ortaya koyarken, Türkiye’nin bu dağılımda sınırlı temsil edildiğini gösterdi.

Uzmanlar, tablonun finans piyasaları, teknoloji yatırımları ve uluslararası sermaye hareketlerinin şehirlerin milyarder yoğunluğu üzerinde belirleyici etkisini sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle ABD’nin önde gelen finans merkezleri ile Çin ve Hindistan’daki büyük metropoller, küresel servet üretiminde öncü konumlarını koruyor.