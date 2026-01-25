onedio
TMSF, 24 Yıldır Faaliyet Gösteren Bankayı Satışa Çıkardı

TMSF, 24 Yıldır Faaliyet Gösteren Bankayı Satışa Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
25.01.2026 - 19:08

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Erkan Kork’a ait Bank Pozitif’i satış sürecine aldı. Banka için belirlenen muhammen bedel 1,1 milyar lira olurken, ihale 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Satışa katılım için 55 milyon lira teminat şartı aranacak.

TMSF yaşanan usulsüzlüklerin ardından el koymuştu.

Mart 2025’te yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iş insanı Erkan Kork’un mal varlığına TMSF tarafından el konuldu. Soruşturmada, Kork’un sahibi olduğu Payfix uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerine milyarlarca lira aktarıldığı, Bank Pozitif üzerinden de çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyordu.

TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardığı ihale sürecini iki kez erteledikten sonra nihai tarih olarak 17 Şubat 2026’yı belirledi. Banka için 55 milyon TL teminat şartı aranırken, muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak duyuruldu. Teklifler 16 Şubat’a kadar alınacak, ihale ise 17 Şubat’ta TMSF’nin Esentepe’deki binasında yapılacak. Sektör kulislerine göre, 24 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bankaya çok sayıda iş insanı ilgi gösteriyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
