TMSF, 24 Yıldır Faaliyet Gösteren Bankayı Satışa Çıkardı

TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardığı ihale sürecini iki kez erteledikten sonra nihai tarih olarak 17 Şubat 2026’yı belirledi. Banka için 55 milyon TL teminat şartı aranırken, muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak duyuruldu. Teklifler 16 Şubat’a kadar alınacak, ihale ise 17 Şubat’ta TMSF’nin Esentepe’deki binasında yapılacak. Sektör kulislerine göre, 24 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bankaya çok sayıda iş insanı ilgi gösteriyor.