TMSF, 24 Yıldır Faaliyet Gösteren Bankayı Satışa Çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Erkan Kork’a ait Bank Pozitif’i satış sürecine aldı. Banka için belirlenen muhammen bedel 1,1 milyar lira olurken, ihale 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Satışa katılım için 55 milyon lira teminat şartı aranacak.
TMSF yaşanan usulsüzlüklerin ardından el koymuştu.
24 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyordu.
