ABD Kıyameti Yaşıyor: 13 Bin Uçuş İptal Edildi, 500 Bin Evde Elektrik Gitti

25.01.2026 - 18:30

ABD, etkisi giderek artan dev fırtına nedeniyle teyakkuzda. Ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 13 bin uçuş iptal edilirken, 500 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililer, kamuoyunu “alışılmışın çok üzerinde, uzun süre etkili olacak bir fırtına” konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan hava olaylarını “tarihi” olarak nitelendirirken, federal hükümet vatandaşlara gıda ve yakıt stoklamaları çağrısı yaptı. New York’ta ise aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bakanlık felaketin boyutunu açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülke genelinde beklenen yoğun kar fırtınaları nedeniyle en az 20 eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu. Farklı kaynakların aktardığı bilgilere göre, olumsuz hava koşulları yüzünden dün ve bugün yapılması planlanan yaklaşık 13 bin uçuş iptal edildi. Fırtınanın etkisiyle yaklaşık 500 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Hayat durma noktasına geldi.

ABD’de etkisini sert biçimde hissettirmesi beklenen yoğun kar fırtınaları öncesinde hava ulaşımı aksadı, yüz binlerce hane elektriksiz kaldı. Meteoroloji uzmanları, bugün ve hafta boyunca ülkenin doğu kesimlerinin yaklaşık üçte ikisinde kar, sulu kar, buzlu yağmur ve tehlikeli seviyede soğuk havanın etkili olacağını bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi, özellikle güneydoğu eyaletlerinde yaygın ve ağır buzlanmaya yol açabilecek, olağan dışı büyüklükte ve uzun süreli bir fırtına için uyarı yayımladı. Açıklamada, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirebilecek, yer yer felaket boyutunda etkilerin görülebileceği vurgulandı. Uzmanlar, yarına kadar rekor düzeyde düşük sıcaklıklar ile tehlikeli soğuk rüzgârların etkisini sürdürmesini bekliyor.

13 binden fazla uçuş iptal edildi.

Fırtınalar henüz tam anlamıyla etkisini göstermeden günlük yaşamda aksamalar yaşanmaya başlarken, hava taşımacılığı da bu durumdan ciddi şekilde etkilendi. Uçuş verilerini derleyen FlightAware sitesine göre, yerel saatle 22.10 itibarıyla ülkede dün için planlanan 4 bini aşkın, bugün için ise 9 bin 400’den fazla uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Trump yaşananları "tarihi" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, fırtınaları “tarihi” olarak nitelendirerek aralarında Kuzey Carolina, Virginia ve Georgia’nın da bulunduğu çok sayıda eyalet için federal acil durum kararlarını onayladı. İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington’un yer aldığı Columbia eyaleti dahil 20 eyalette acil durum ilan edildiğini duyurdu. Elektrik kesintilerinin on binlerce kişiyi etkilediğini belirten Bakan Kristi Noem, halka yakıt ve gıda stoklaması çağrısı yaptı.

Evlere elektrik verilemedi, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şiddetli fırtına nedeniyle ABD’nin birçok eyaletinde elektrik kesintileri sürüyor. PowerOutage verilerine göre yerel saatle 07.23 itibarıyla elektriksiz kalan hane sayısı 500 bine ulaştı. Mississippi, Texas ve Tennessee’de her birinde en az 100 bin hane kesintilerden etkilenirken, Louisiana ve New Mexico’da da enerji altyapısı zarar gördü.

Elektrik kesintilerini sınırlamak için ABD Enerji Bakanlığı, Texas’ta veri merkezleri ve büyük tesislerde yedek üretim kaynaklarının devreye alınmasına izin veren acil emirler yayımladı.

Öte yandan New York’ta Manhattan ve Brooklyn’de, soğuk hava nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen 3 evsiz kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer olaylarda suç şüphesi bulunmadığını açıkladı.

