ABD Kıyameti Yaşıyor: 13 Bin Uçuş İptal Edildi, 500 Bin Evde Elektrik Gitti

ABD’de etkisini sert biçimde hissettirmesi beklenen yoğun kar fırtınaları öncesinde hava ulaşımı aksadı, yüz binlerce hane elektriksiz kaldı. Meteoroloji uzmanları, bugün ve hafta boyunca ülkenin doğu kesimlerinin yaklaşık üçte ikisinde kar, sulu kar, buzlu yağmur ve tehlikeli seviyede soğuk havanın etkili olacağını bildirdi. Ulusal Hava Durumu Servisi, özellikle güneydoğu eyaletlerinde yaygın ve ağır buzlanmaya yol açabilecek, olağan dışı büyüklükte ve uzun süreli bir fırtına için uyarı yayımladı. Açıklamada, bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirebilecek, yer yer felaket boyutunda etkilerin görülebileceği vurgulandı. Uzmanlar, yarına kadar rekor düzeyde düşük sıcaklıklar ile tehlikeli soğuk rüzgârların etkisini sürdürmesini bekliyor.