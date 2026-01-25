ABD Kıyameti Yaşıyor: 13 Bin Uçuş İptal Edildi, 500 Bin Evde Elektrik Gitti
ABD, etkisi giderek artan dev fırtına nedeniyle teyakkuzda. Ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 13 bin uçuş iptal edilirken, 500 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililer, kamuoyunu “alışılmışın çok üzerinde, uzun süre etkili olacak bir fırtına” konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan hava olaylarını “tarihi” olarak nitelendirirken, federal hükümet vatandaşlara gıda ve yakıt stoklamaları çağrısı yaptı. New York’ta ise aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bakanlık felaketin boyutunu açıkladı.
Hayat durma noktasına geldi.
13 binden fazla uçuş iptal edildi.
Trump yaşananları "tarihi" olarak niteledi.
Evlere elektrik verilemedi, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
