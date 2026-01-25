ABD’de Tarihi Kar Fırtınası Paniği: Marketlerde Yiyecek Bulmak Zorlaştı
ABD’de eksi 45 derecelerin görüleceği dondurucu soğuklar, ülkenin yarısından fazlasında etkili olacak. Yaklaşık 200 milyon kişinin etkileneceği dondurucu soğuklar için marketler adeta yağmalandı. New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu. Ülkede 10 bine yakın uçuş iptal edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da dondurucu soğukları yetkililerin takip ettiğini açıkladı.
ABD, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.
Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde eksi 45 dereceyi bulacak.
ABD’de marketler adeta yağmalandı.
