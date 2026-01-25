onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD’de Tarihi Kar Fırtınası Paniği: Marketlerde Yiyecek Bulmak Zorlaştı

ABD’de Tarihi Kar Fırtınası Paniği: Marketlerde Yiyecek Bulmak Zorlaştı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 11:37

ABD’de eksi 45 derecelerin görüleceği dondurucu soğuklar, ülkenin yarısından fazlasında etkili olacak. Yaklaşık 200 milyon kişinin etkileneceği dondurucu soğuklar için marketler adeta yağmalandı. New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu. Ülkede 10 bine yakın uçuş iptal edilirken, ABD Başkanı Donald Trump da dondurucu soğukları yetkililerin takip ettiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

ABD, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklarla mücadele ediyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Teksas eyaletinin doğusundan ülkenin güneyine kadar uzanan geniş bir bölgede 'felç edici bir buz fırtınası' görülebileceği uyarısında bulunarak, 'tarihi nitelikte' olacağı ifade edilen karlı ve fırtınalı havanın bugünden itibaren ülkenin orta kesimlerini etkisi altına alacağı ve doğuya doğru ilerleyerek 'yaygın buzlanma ve tehlikeli soğuklar' getireceği vurgulandı.

Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde eksi 45 dereceyi bulacak.

Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde eksi 45 dereceyi bulacak.

ABD hava tahmin uzmanları, hafta sonu ülkenin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının -45 dereceye kadar düşebileceği öngörüsünü paylaştı.

Uzmanlar, şiddetli rüzgârların da etkisiyle 'felaket boyutunda buzlanma' meydana gelebileceği, bu durumun uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği ve seyahat edecekler için oldukça tehlikeli koşullar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca çeşitli açıklamalarda, fırtına ve kar yağışının yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedildi.

ABD’de marketler adeta yağmalandı.

ABD’de marketler adeta yağmalandı.

ABD coğrafyasının çoğunu etkisi altına alacak hava şartlarına karşı yetkililer, vatandaşları mümkün olduğunca evde kalmaları konusunda uyarırken, alışveriş merkezlerine akın eden Amerikalılar süpermarketlerdeki rafların çoğunu boşalttı.

New York ve New Jersey civarındaki market ve süpermarketlerin özellikle su, ekmek ve makarna gibi temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflar müşteri akınına uğrarken, alışveriş arabaları ağzına kadar dolduruldu.

ABD'nin pek çok kesimini etkisi altına almaya başlayan kar fırtınası nedeniyle 10 bine yakın uçuşun iptal edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin yarısını etkisi altına alacak 'tarihi kış fırtınaları' için 'acil durum' ilanlarını onayladığını belirterek, fırtınadan etkilenecek tüm eyaletleri izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın