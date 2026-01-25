Altın Yatırımcısı Çarşamba Gününü Bekliyor: Altın ve Gümüş Fiyatlarında "FOMO" İddiası
Hem altın hem de gümüşe yatırım yapanlar bu hafta yine kazandı. Ünlü yatırım bankalarının 2026 altın ve gümüş tahminleri henüz ocak ayı tamamlanmadan tutunca birçok kuruluş tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Türkiye Gazetesi’nden Ömer Faruk Bingöl, altın ve gümüşün yükselişinde dünyada ülkeler arasında yaşanan gerilimler, arz kısıtı ile birlikte günceli kaçırma korkusu olarak bilinen “FOMO” psikolojisinin de etkili olduğunu yazdı.
Öte yandan altın ve gümüş yatırımcıları, 28 Ocak Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararını beklemeye başladı.
2025’in yatırım yıldızı altın ve gümüş, 2026’ya da beklenenin çok üzerinde yükselerek giriş yaptı.
Piyasalar çarşamba günü açıklanacak faiz kararına kilitlendi.
