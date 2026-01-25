onedio
article/share
Altın Yatırımcısı Çarşamba Gününü Bekliyor: Altın ve Gümüş Fiyatlarında "FOMO" İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 09:59

Hem altın hem de gümüşe yatırım yapanlar bu hafta yine kazandı. Ünlü yatırım bankalarının 2026 altın ve gümüş tahminleri henüz ocak ayı tamamlanmadan tutunca birçok kuruluş tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Türkiye Gazetesi’nden Ömer Faruk Bingöl, altın ve gümüşün yükselişinde dünyada ülkeler arasında yaşanan gerilimler, arz kısıtı ile birlikte günceli kaçırma korkusu olarak bilinen “FOMO” psikolojisinin de etkili olduğunu yazdı.

Öte yandan altın ve gümüş yatırımcıları, 28 Ocak Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası’nın (FED) açıklayacağı faiz kararını beklemeye başladı.

2025’in yatırım yıldızı altın ve gümüş, 2026’ya da beklenenin çok üzerinde yükselerek giriş yaptı.

Ömer Faruk Bingöl, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında altın ve gümüşün yükselmesinin nedenlerini yazdı.

Altın ve gümüş fiyatları neden yükseliyor” soruları odak noktası hâline gelirken, dünyanın en büyük finans kuruluşları tarafından öngörülen hedef fiyatlar da birer birer geride kalıyor. Son olarak geçen hafta Goldman Sachs, 4.900 dolarda bulunan ons altın hedef fiyatını 5.400 dolara revize etti. Gümüş için ise şu anda Citi’nin 110 dolar ve Bank Of America’nın 135 dolar tahminleri ayakta kaldı.

Kıymetli metallerdeki yükselişte; jeopolitik riskler, ABD dolarının değer kaybetmesi, FED’den faiz indirimi beklentileri, gümüş özelinde arz endişeleri gibi sebepler öne sürülüyor. Ancak ne temel ne de teknik anlamda bu gerekçeler, bu tarz yükselişleri tam olarak açıklamada yeterli kalıyor!

Para birimlerine ve para politikalarına dair şüphelerin yanı sıra; İran, Venezuela ve Grönland vakalarının ardından gelecek dönemde de “jeopolitik tansiyonun yüksek seyredeceğine” dair kaygılar güvenli liman alımlarını destekliyor.

Gümüşte ise geçen yıl 1,24 milyar ons talebe karşılık 1,01 milyar ons arz gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu açıkta bu yıl artışın devamı bekleniyor. Gri metalde “korumacı ticaret politikaları” korkuları fiyatta yükselişi tetikliyor.

Piyasadaki hareketler, yükselen fiyatları kaçırma korkusu olarak bilinen “FOMO” psikolojisi ile de yatırımcıları harekete geçiriyor. Sonuç olarak küresel piyasalarda açıkça bir güven bunalımı yaşanıyor.

FOMO Nedir?

FOMO (Fear of Missing Out), bir şeyleri kaçırma korkusu olarak tanımlanır. Özellikle sosyal medyayı aktif kullanan gençlerde sık görülür. Bunun nedeni ise kişilerin güncel gelişmeleri kaçırma hakkında bir korku ve endişeye kapılmasıdır.

Piyasalar çarşamba günü açıklanacak faiz kararına kilitlendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “faizleri düşürün” çağrıları sonrasında tüm gözler FED’e çevrilmişti. FED Başkanı Jerome Powell hakkında da soruşturma açılması piyasaları hareketlendirmişti.

Tüm bu yaşananlarla birlikte FED, 28 Ocak Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Ayrıca Jerome Powell’ın yapacağı konuşma da büyük merakla bekleniyor.

FED’in faizleri sabit tutması, altın ve gümüşte düşüşe neden olabilir. Ancak faiz indirimi veya ilerleyen aylarda faiz indirimi olacağı açıklaması, altın ve gümüşte yeni bir yükseliş dalgası yaşatabilir.

