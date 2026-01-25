TEMU’da Türk Vatandaşları Sadece Yerli Satıcılardan Alışveriş Yapabilecek
Türkiye’de yurt dışından alışverişte 30 euro olan alışveriş limitinin kaldırılması sonrasında Çinli alışveriş sitesi TEMU’nun Türkiye ofisine Rekabet Kurulu tarafından baskın düzenlenmiş ve şirketin bilgisayarlarına el konulmuştu. TEMU’da Türk vatandaşlarına kısıtlama getirildiği ortaya çıktı. Türk vatandaşları artık doğrudan Çin firmalarından alışveriş yapamayacak. Kullanıcılara sadece yerli satıcıların ürünleri gösterilecek.
Çinli TEMU, tüm dünyaya uygun fiyata ürün satan üreticilerin ilgi gösterdiği alışveriş sitelerinden biriydi.
