onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
TEMU’da Türk Vatandaşları Sadece Yerli Satıcılardan Alışveriş Yapabilecek

TEMU’da Türk Vatandaşları Sadece Yerli Satıcılardan Alışveriş Yapabilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 08:20

Türkiye’de yurt dışından alışverişte 30 euro olan alışveriş limitinin kaldırılması sonrasında Çinli alışveriş sitesi TEMU’nun Türkiye ofisine Rekabet Kurulu tarafından baskın düzenlenmiş ve şirketin bilgisayarlarına el konulmuştu. TEMU’da Türk vatandaşlarına kısıtlama getirildiği ortaya çıktı. Türk vatandaşları artık doğrudan Çin firmalarından alışveriş yapamayacak. Kullanıcılara sadece yerli satıcıların ürünleri gösterilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çinli TEMU, tüm dünyaya uygun fiyata ürün satan üreticilerin ilgi gösterdiği alışveriş sitelerinden biriydi.

Çinli TEMU, tüm dünyaya uygun fiyata ürün satan üreticilerin ilgi gösterdiği alışveriş sitelerinden biriydi.

Türkiye’de de yüz binlerce kullanıcısı olan TEMU’da alışveriş limiti kaldırılmıştı. Tepki çeken karar sonrasında Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurulu da şirketin Türkiye ofisine baskın düzenlemişti.

TEMU’nun Türk vatandaşları için alışverişe kısıtlama getirdiği ortaya çıktı.

Türkiye’den TEMU uygulamasına giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görüp alabiliyor. Yurt dışı satıcıların ürünleri Türk kullanıcılara tamamen gizlenmiş durumda.

Ne olmuştu?

Resmî Gazete’de yayımlanan kararnamede yurt dışından vergi muafiyetsiz alışveriş imkânı tamamen kaldırılmıştı. Düzenlemenin kaldırılması fırsatçıları harekete geçirmişti. E-ticaret sitelerinin pek çok ürününde iki kat fiyat artışı gözlemlendi. Yurt dışı sitelerinden 10 TL’ye alınan ürünlerin ise Türkiye’de yaklaşık 2 bin TL’den satıldığı görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
11
5
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın