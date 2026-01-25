TEMU’da Türk Vatandaşları Sadece Yerli Satıcılardan Alışveriş Yapabilecek

Türkiye’de de yüz binlerce kullanıcısı olan TEMU’da alışveriş limiti kaldırılmıştı. Tepki çeken karar sonrasında Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurulu da şirketin Türkiye ofisine baskın düzenlemişti.

TEMU’nun Türk vatandaşları için alışverişe kısıtlama getirdiği ortaya çıktı.

Türkiye’den TEMU uygulamasına giren kullanıcılar, yalnızca yerli satıcıların listelediği ürünleri görüp alabiliyor. Yurt dışı satıcıların ürünleri Türk kullanıcılara tamamen gizlenmiş durumda.

Ne olmuştu?

Resmî Gazete’de yayımlanan kararnamede yurt dışından vergi muafiyetsiz alışveriş imkânı tamamen kaldırılmıştı. Düzenlemenin kaldırılması fırsatçıları harekete geçirmişti. E-ticaret sitelerinin pek çok ürününde iki kat fiyat artışı gözlemlendi. Yurt dışı sitelerinden 10 TL’ye alınan ürünlerin ise Türkiye’de yaklaşık 2 bin TL’den satıldığı görüldü.