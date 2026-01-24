149 Milyon Hesap Bilgisi Sızdı: İçlerinde "Gov" Uzantılı Hesaplar da Var

Veri tabanında Gmail, Facebook, Instagram, Yahoo ve Netflix gibi yaygın kullanılan platformlara ait milyonlarca hesap bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra banka ve kredi kartı verileri, kripto cüzdanlar, finansal hizmetler ve alım‑satım hesaplarına ilişkin son derece hassas bilgiler de tespit edildi.

Fowler, farklı ülkelerdeki .gov uzantılı resmi internet sitelerine ait giriş bilgilerinin de veri setinde bulunduğunu aktardı. Bu durumun, hedefli oltalama saldırılarından kimlik hırsızlığına ve kamu ağlarına yönelik sızma girişimlerine kadar ciddi güvenlik riskleri barındırdığına dikkat çekildi.