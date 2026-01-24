onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
149 Milyon Hesap Bilgisi Sızdı: İçlerinde "Gov" Uzantılı Hesaplar da Var

149 Milyon Hesap Bilgisi Sızdı: İçlerinde "Gov" Uzantılı Hesaplar da Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2026 - 22:18

Euronews’in haberine göre, siber güvenlik uzmanı Jeremiah Fowler, internete tamamen açık ve parola koruması olmayan bir veri tabanı tespit etti. Fowler, burada 149 milyon 404 bin 754 kayıt bulunduğunu ve bunun yaklaşık 96 GB’lık ham veri oluşturduğunu açıkladı.

Kaynak - Euronews

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya hesaplarının yanında "gov" uzantılı veriler de tespit edildi.

Sosyal medya hesaplarının yanında "gov" uzantılı veriler de tespit edildi.

Veri tabanında Gmail, Facebook, Instagram, Yahoo ve Netflix gibi yaygın kullanılan platformlara ait milyonlarca hesap bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra banka ve kredi kartı verileri, kripto cüzdanlar, finansal hizmetler ve alım‑satım hesaplarına ilişkin son derece hassas bilgiler de tespit edildi.

Fowler, farklı ülkelerdeki .gov uzantılı resmi internet sitelerine ait giriş bilgilerinin de veri setinde bulunduğunu aktardı. Bu durumun, hedefli oltalama saldırılarından kimlik hırsızlığına ve kamu ağlarına yönelik sızma girişimlerine kadar ciddi güvenlik riskleri barındırdığına dikkat çekildi.

Veriler nasıl sızdı?

Veriler nasıl sızdı?

Araştırmacı Fowler, verilerin kullanıcı cihazlarına bulaşan fark edilmeyen zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceğini belirtti; bu yazılımlar şifreleri çalabilir veya klavye vuruşlarını kaydedebilir.

Veri tabanı, mağdur ve kaynağa göre arama yapılabilecek şekilde düzenlenmişti. Fowler, verilerin bir siber suçluya mı yoksa başka bir araştırmacıya mı ait olduğunu kesin olarak tespit edemedi.

Kullanıcıları korumak için Fowler, veri tabanını barındıran hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçerek erişimin kapatılmasını sağladı; sürecin yaklaşık bir ay sürdüğü ve birçok başvuru gerektiği bildirildi. Keeper Security’den Shane Barney, verilerin kaldırılmasının riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini, çalınan şifrelerin hâlâ aktif olabileceğini vurguladı.

Fowler, kullanıcıların antivirüs kullanmasını, işletim sistemlerini güncel tutmasını ve yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama indirmesini önerdi. Uzmanlar ayrıca iki aşamalı doğrulama ve güçlü şifre kullanımının bu tür tehditlere karşı kritik olduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın