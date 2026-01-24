849 Bin Dosyanın Çözüldüğü Tüketici Hakem Heyetlerinde Zirve Ayakkabının Oldu
Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden toplam 12,4 milyar liralık şikayet çözüme kavuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre en çok şikayet edilen ürünler de belli oldu.
Şehirlerde İstanbul, ürünlerde ise ayakkabı zirveyi aldı.
2024'e göre başvurular yüzde 20 arttı.
Başvuruların %72'si e-Devlet'ten yapıldı.
En şikayetçi İstanbul, en az şikayet Ardahan'dan...
Ayakkabı zirveyi kimseye bırakmadı.
