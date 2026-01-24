onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
849 Bin Dosyanın Çözüldüğü Tüketici Hakem Heyetlerinde Zirve Ayakkabının Oldu

849 Bin Dosyanın Çözüldüğü Tüketici Hakem Heyetlerinde Zirve Ayakkabının Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2026 - 20:18

Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden toplam 12,4 milyar liralık şikayet çözüme kavuştu. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre en çok şikayet edilen ürünler de belli oldu.

Şehirlerde İstanbul, ürünlerde ise ayakkabı zirveyi aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2024'e göre başvurular yüzde 20 arttı.

2024'e göre başvurular yüzde 20 arttı.

Ticaret Bakanlığı, 2025’te tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların verilerini açıkladı. Bakanlık, heyetlerin tüketici ile satıcı arasındaki uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm sunduğunu ve yargının iş yükünü azalttığını hatırlattı. Açıklamada, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon uyuşmazlığın hakem heyetleri tarafından karara bağlandığı belirtildi. 2025’te ise 907 bin 515 başvuru yapılırken, 849 bin 143’ü sonuçlandırıldı ve parasal değer 12,4 milyar lira oldu. Başvuru sayısı 2024’e göre yüzde 20 arttı.

Başvuruların %72'si e-Devlet'ten yapıldı.

Başvuruların %72'si e-Devlet'ten yapıldı.

Açıklamada, tüketicilerin e-Devlet üzerindeki Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden hakem heyetlerine kolayca başvuru yapabildiği hatırlatıldı. Geçen yılki başvuruların yüzde 72’sinin e-Devlet üzerinden gerçekleştiği ve elektronik başvuru yönteminin giderek daha çok tercih edildiği vurgulandı. 2025’te yapılan başvuruların yüzde 58’ini erkek, yüzde 42’sini kadın tüketiciler oluşturdu.

En şikayetçi İstanbul, en az şikayet Ardahan'dan...

En şikayetçi İstanbul, en az şikayet Ardahan'dan...

Yaş gruplarına göre başvurular incelendiğinde, en fazla başvuru yüzde 32 ile 30-40 yaş arası tüketicilerden gelirken, en az başvuru yüzde 3 ile 65 yaş üstü tüketicilerden yapıldı. Geçen yıl hakem heyetlerine en çok başvuru 235 bin 253 ile İstanbul’dan geldi. İstanbul’u 100 bin 958 ile Ankara, 60 bin 722 ile İzmir, 33 bin 581 ile Bursa ve 28 bin 45 ile Antalya izledi. En az başvuru yapılan il ise 561 ile Ardahan oldu.

Ayakkabı zirveyi kimseye bırakmadı.

Ayakkabı zirveyi kimseye bırakmadı.

Açıklamada, il bazında en fazla başvurunun 24 bin 506 ile İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti’ne, ilçe bazında ise 14 bin 13 ile Ankara Yenimahalle İlçe Hakem Heyeti’ne yapıldığı belirtildi. Başvuruların yüzde 64’ü ayıplı mal ve hizmet iddialarına yönelikti; yüzde 36’sı ayıplı mal, yüzde 28’i ayıplı hizmet şikayeti içeriyordu. Ürün bazında en çok başvuru ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerinden (%19,6) gelirken, bunu mobil hat aboneliği (%4,75), kredi kartı üyelik ücreti (%3,97), mobilya (%3,71), cep telefonu (%3,61) ve internet aboneliği (%3,11) izledi. e-Ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların oranı ise %5,19 oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın