849 Bin Dosyanın Çözüldüğü Tüketici Hakem Heyetlerinde Zirve Ayakkabının Oldu

Yaş gruplarına göre başvurular incelendiğinde, en fazla başvuru yüzde 32 ile 30-40 yaş arası tüketicilerden gelirken, en az başvuru yüzde 3 ile 65 yaş üstü tüketicilerden yapıldı. Geçen yıl hakem heyetlerine en çok başvuru 235 bin 253 ile İstanbul’dan geldi. İstanbul’u 100 bin 958 ile Ankara, 60 bin 722 ile İzmir, 33 bin 581 ile Bursa ve 28 bin 45 ile Antalya izledi. En az başvuru yapılan il ise 561 ile Ardahan oldu.