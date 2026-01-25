onedio
İlçeyi Ayağa Kaldıran Klima Tamircisi 14 Gün Sonra Ormandaki Evde Sağ Olarak Bulundu

Muğla
25.01.2026 - 08:48

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan klima tamircisi 43 yaşındaki Şakir Şunka’dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. 14 gün süren arama çalışmaları sonrasında klima tamircisi ormandaki bir evde sağ olarak bulundu.

Klima tamiri ile ilgilenen ve son yıllarda psikolojik sorunlar yaşayan Şakir Şunka, 10 Ocak’ta kayıplara karıştı.

Şakir Şunka, 10 Ocak'ta 48 F 6834 plakalı hafif ticari aracıyla evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, çevrede yaptığı aramada Şunka'ya ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şakir Şunka için arama çalışması başlattı. Şunka'ya ait araç, 21 Ocak'ta Bayır Mahallesi yakınlarındaki Orulca Tepesi mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.

Şunka'nın bulunması için yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu. Dron destekli yürütülen arama çalışmalarına; jandarma asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) üyeleri katıldı. Şunka, arama çalışmalarının 14'üncü gününde Gökbel Mahallesi yakınlarındaki ormandaki bir evde sağ olarak bulundu. Şunka'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

