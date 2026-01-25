Emeklilik İçin "Erken Sigorta Girişi" Tek Başına Yeterli Sayılmadı

Yargıtay’da görülen bir davada yüksek mahkeme, emeklilik için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yıllar önce sigorta girişi olan ancak aktif prim ödemesi yapılmayan kişilerin emeklilik başlangıç tarihini erkene çekme talebinin geçerli olmayacağına hükmetti. Kararda, yalnızca belgeye dayalı olarak emekliliğin erkene çekilemeyeceği, aktif olarak prim ödemesi ve bordro kaydı olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Gamze Erdoğan / Türkiye Gazetesi