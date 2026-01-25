onedio
Emeklilik İçin "Erken Sigorta Girişi" Tek Başına Yeterli Sayılmadı

Yargıtay
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 09:14

Yargıtay’da görülen bir davada yüksek mahkeme, emeklilik için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yıllar önce sigorta girişi olan ancak aktif prim ödemesi yapılmayan kişilerin emeklilik başlangıç tarihini erkene çekme talebinin geçerli olmayacağına hükmetti. Kararda, yalnızca belgeye dayalı olarak emekliliğin erkene çekilemeyeceği, aktif olarak prim ödemesi ve bordro kaydı olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Gamze Erdoğan / Türkiye Gazetesi

Çanakkale’de 1992 yılından sigorta girişi olan M.R., SGK’nın işe giriş tarihini kabul etmemesi üzerine dava açtı.

Türkiye Gazetesi’nden Gamze Erdoğan’ın haberine göre, 16 Şubat 1992 tarihinde düzenlenen iş giriş belgesi, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından kabul edilmeyince olay Çanakkale İş Mahkemesi’ne taşındı.

Çanakkale İş Mahkemesi, davacının bir gün de olsa sigortalı olarak çalıştığı kanaatine vararak sigorta başlangıç tarihinin 16 Şubat 1992 olduğuna hükmetti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını onadı.

Yargıtay, SGK’nın talebini haklı bularak kararı bozdu.

SGK’nın temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yüksek Mahkeme, işe giriş bildirgesinin tek başına sigortalılık başlangıcını ispatlamaya yeterli olmadığını belirterek, fiilî çalışmanın açık, somut ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde kanıtlanması gerektiğini vurguladı.

Kararda ayrıca dosyada ilgili döneme ait bordroların bulunmadığına, dinlenen tanığın davacıyı hatırlamadığına, komşu iş yeri araştırmasının yapılmadığına ve çalışmayı doğrulayacak güçlü delillerin toplanmadığına da dikkat çekildi.

