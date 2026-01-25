onedio
11 Yaş Farkına Rağmen Kardeşinin Telefonundaki Yüz Tanıma Kilidini Açan Abla

Artvin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 10:58

Artvin’de yaşayan 28 yaşındaki Emel Kantar, 17 yaşındaki kardeşi İrem Kantar’a ait iPhone 11 marka telefonun yüz kilidini açmayı başardı. Aralarındaki 11 yaş farkına rağmen yüz tanıma kilidinin açılması, yüz kilidi teknolojisinin güvenliğini sorgulattı.

iPhone marka telefonda bulunan yüz tanıma kilidi, kardeşler arasındaki 11 yaş farkını dikkate almadı.

İddiaya göre, 17 yaşındaki İrem Kasap’a ait iPhone 11 model cep telefonu, aralarında yaklaşık 11 yaş fark bulunmasına rağmen ablası 28 yaşındaki Emel Kantar’ın yüzünü tanıyarak kilidini açtı. İlk etapta durumu tesadüf olarak değerlendiren kardeşler, olayın birden fazla kez tekrarlanması üzerine yüksek güvenlikli olarak düşündükleri telefon için şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan durumun ardından telefonun markasıyla iletişime geçen kardeşler, cihaz üzerinde uzaktan güncelleme ve çeşitli ayarlamaların yapıldığını ancak buna rağmen sorunun kısa süre içinde yeniden ortaya çıktığını öne sürdü. Kardeşler, tüm girişimlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamamasının güvenlik endişelerini artırdığını ifade etti.

Olayın köydeyken fark edildiğini anlatan Emel Kantar, yaşananlarla ilgili olarak, 'Kardeşim telefonu verdi, baktım telefon açıldı. Yanlışlık olduğunu düşündük ve tekrar denedik. Yüzü tekrar okuttuk, yine açıldı. Bunun üzerine telefon markasıyla iletişime geçtim. Cihaza uzaktan bağlanarak güncelleme yaptılar. Bir iki gün sorun yaşanmadı ancak daha sonra telefon tekrar yüzümü tanımaya başladı. Kesinlikle ciddi bir güvenlik açığı var. Yüz tanıma ile korunan her şeye erişebiliyorum. Henüz resmi bir şikâyette bulunmadım ama bulunacağım' dedi.

Telefon sahibi İrem Kasap ise durumdan rahatsızlık duyduğunu belirterek, 'Ablamla aramızda 11 yaş fark olmasına rağmen telefonuma istediği zaman erişebiliyor. Tüm uygulamalarıma girebiliyor. Bu durum beni oldukça tedirgin ediyor. Gerekli şikâyetlerde bulunacağız' diye konuştu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
