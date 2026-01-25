Meteorolojiden İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi: 4 Gün Sürecek
İstanbul’da yeni haftanın ilk günleri yağışlı geçecek. Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalırken, pazartesiden perşembeye kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Bahar geliyor ama sağanak yağış da olacak.
İstanbul'a yeni hafta için uyarı geldi.
Hafta içi de sıcaklar artış gösterecek.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
