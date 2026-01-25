Meteorolojiden İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi: 4 Gün Sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da yeni hafta sağanak yağışla başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan dondurucu soğuklar yerini daha ılık bir havaya bırakırken, pazartesi günü başlayacak yağışların aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul’un yanı sıra Trakya ile Ege ve Akdeniz’in batı kesimlerinde de sağanak görülecek. İstanbul’da hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Aynı gün Ankara’da 11, İzmir’de 18, Antalya’da ise 16 derece ölçülmesi beklenirken, doğu bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.