Meteorolojiden İstanbul İçin Kritik Uyarı Geldi: 4 Gün Sürecek

Hakan Karakoca
25.01.2026 - 19:30

İstanbul’da yeni haftanın ilk günleri yağışlı geçecek. Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalırken, pazartesiden perşembeye kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bahar geliyor ama sağanak yağış da olacak.

İstanbul, yeni haftaya baharı anımsatan sıcaklıklarla girecek. Kentte bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, haftanın ilk gününde sağanak yağışın görülmesi bekleniyor.

İstanbul'a yeni hafta için uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da yeni hafta sağanak yağışla başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan dondurucu soğuklar yerini daha ılık bir havaya bırakırken, pazartesi günü başlayacak yağışların aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Pazartesi günü İstanbul’un yanı sıra Trakya ile Ege ve Akdeniz’in batı kesimlerinde de sağanak görülecek. İstanbul’da hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Aynı gün Ankara’da 11, İzmir’de 18, Antalya’da ise 16 derece ölçülmesi beklenirken, doğu bölgelerde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Hafta içi de sıcaklar artış gösterecek.

İstanbul’da salı günü hava sıcaklığının 15, çarşamba günü ise 12 derece olması bekleniyor. Perşembe günü de megakentte sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Ankara’da salı günü 11, çarşamba ve perşembe günleri 9–10 derece civarında bir hava beklenirken, İzmir’de sıcaklıkların 15–16 derece aralığında seyretmesi tahmin ediliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
