Manchester City-Galatasaray Maçı Öncesi ESPN'den Galatasaray Analizi
ABD merkezli spor yayıncısı ESPN, bu akşam oynanacak Manchester City–Galatasaray karşılaşması öncesinde, 'Galatasaray, Türkiye futbolundaki rönesansa öncülük ediyor ve gözünü Manchester City’ye dikmiş durumda' başlıklı bir yazı yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ESPN, maça geniş bir yer ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk futbolunun yaşadığı dönüşüme dikkat çektiler.
Yazıda Galatasaray'ın transfer süreçleri üzerinde duruldu.
Türk futbolunda son aylarda yaşananlar da haberde kendine yer buldu.
Son olarak maçla ilgili değerlendirme yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın