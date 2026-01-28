Manchester City-Galatasaray Maçı Öncesi ESPN'den Galatasaray Analizi

Yazıda, Arda Güler ile Kenan Yıldız’ın Real Madrid ve Juventus formalarıyla yakaladığı başarılar ile A Milli Takım’ın Euro 2024 performansına dikkat çekilerek, “Türk futbolu bir yeniden yükseliş sürecinden geçiyor ve Galatasaray da bu hafta Manchester’a, bu çıkışın bir parçası olabileceğini göstermek için geliyor” değerlendirmesine yer verildi.

Maç öncesinde ESPN’e konuşan Galatasaray’ın İspanyol antrenörü İsmael Garcia ise Atlético Madrid beraberliğinin ardından sahaya çıkacaklarını belirterek, yüzde 100 olmasa da ilk 24’e kalmayı büyük ölçüde garantilemiş olmanın verdiği özgüvenle oynayacaklarını söyledi. Garcia, üzerlerindeki baskının olumsuz değil tamamen motive edici olduğunu vurgulayarak, ilk 16 hedefi doğrultusunda Manchester City karşısında zor ama umut veren bir mücadele ortaya koyabileceklerine inandıklarını ifade etti.