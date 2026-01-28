onedio
Manchester City-Galatasaray Maçı Öncesi ESPN'den Galatasaray Analizi

Manchester City-Galatasaray Maçı Öncesi ESPN'den Galatasaray Analizi

28.01.2026 - 18:27

ABD merkezli spor yayıncısı ESPN, bu akşam oynanacak Manchester CityGalatasaray karşılaşması öncesinde, 'Galatasaray, Türkiye futbolundaki rönesansa öncülük ediyor ve gözünü Manchester City’ye dikmiş durumda' başlıklı bir yazı yayımladı.

Kaynak - Gazete Oksijen

ESPN, maça geniş bir yer ayırdı.

ESPN, maça geniş bir yer ayırdı.

Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, bu akşam İngiltere’de Manchester City’ye konuk olacak. TSİ 23.00’te başlayacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, yüzde 99’luk olasılıkla play-off biletini cebine koymuş durumda bulunurken, Manchester City ise ilk 8 hedefini canlı tutmak için sahaya çıkacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde ABD merkezli spor yayıncısı ESPN, Türk futbolundaki yükselişi mercek altına aldı. Rob Dawson imzalı analiz, “Galatasaray, Türkiye futbolundaki rönesansa öncülük ediyor ve gözünü Manchester City’ye dikmiş durumda” başlığıyla yayımlandı.

Türk futbolunun yaşadığı dönüşüme dikkat çektiler.

Türk futbolunun yaşadığı dönüşüme dikkat çektiler.

Yazıda, Arda Güler ile Kenan Yıldız’ın Real Madrid ve Juventus formalarıyla yakaladığı başarılar ile A Milli Takım’ın Euro 2024 performansına dikkat çekilerek, “Türk futbolu bir yeniden yükseliş sürecinden geçiyor ve Galatasaray da bu hafta Manchester’a, bu çıkışın bir parçası olabileceğini göstermek için geliyor” değerlendirmesine yer verildi.

Maç öncesinde ESPN’e konuşan Galatasaray’ın İspanyol antrenörü İsmael Garcia ise Atlético Madrid beraberliğinin ardından sahaya çıkacaklarını belirterek, yüzde 100 olmasa da ilk 24’e kalmayı büyük ölçüde garantilemiş olmanın verdiği özgüvenle oynayacaklarını söyledi. Garcia, üzerlerindeki baskının olumsuz değil tamamen motive edici olduğunu vurgulayarak, ilk 16 hedefi doğrultusunda Manchester City karşısında zor ama umut veren bir mücadele ortaya koyabileceklerine inandıklarını ifade etti.

Yazıda Galatasaray'ın transfer süreçleri üzerinde duruldu.

Yazıda Galatasaray'ın transfer süreçleri üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılıların son yıllarda bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini okuyucularına aktaran ESPN, peş peşe gerçekleşen yıldız transferlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

'2022’de teknik direktörlüğe Okan Buruk’un getirilmesinden bu yana yeniden ivme kazanan Galatasaray, Türkiye’de son yıllarda kurduğu üstünlüğü Avrupa sahnesinde başarıya dönüştürmek için ciddi yatırımlar yaptı. Victor Osimhen, başarılı bir kiralık döneminin ardından yaz aylarında Napoli’den bonservisiyle transfer edilirken; Leroy Sané Bayern Münih’ten, İlkay Gündoğan ise Manchester City’den kadroya katıldı.

Galatasaray cephesinde, Premier League’in finansal devleriyle yaşanan rekabete rağmen Osimhen transferinin sonuçlandırılabilmiş olması kulüp içinde de bir miktar şaşkınlık yarattı. Süreç boyunca Chelsea ve Manchester United’ın yanı sıra Barcelona ve Juventus’un da ilgisi vardı ancak Galatasaray anlaşmayı bitirmeyi başardı.

Türkiye’de bu transfer, ülkenin yalnızca kariyerinin sonuna yaklaşmış oyuncuları değil, hâlâ zirvede olan büyük yıldızları da çekebileceğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıktığı son sezon ise, kadrosunda o dönemde 35 yaşında olan Didier Drogba’nın da yer aldığı 2013 yılıydı'

Türk futbolunda son aylarda yaşananlar da haberde kendine yer buldu.

Türk futbolunda son aylarda yaşananlar da haberde kendine yer buldu.

ESPN analizinde, Türk futbolunda son dönemde gündeme damga vuran bahis soruşturması ve yaşanan hukuki sorunlara da geniş yer ayrıldı. Yazıda, 2023’te bir hakemin saha ortasında yumruklanması, bu sezon ise binin üzerinde futbolcuya bahis nedeniyle ceza verilmesi hatırlatılırken, bazı kulüplerin hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilmeye varan protestolar gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Galatasaray’ın İspanyol antrenörü İsmael Garcia, bu tabloya ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’de kulüpler ve milli takım açısından büyük bir potansiyel bulunduğunu vurguladı. Garcia, futbolun temel alanlarında daha iyi planlama ve organizasyonla bu potansiyelin çok daha yukarı taşınabileceğini belirterek, her şeye rağmen doğru yönde bir ilerleme olduğunu söyledi. Bu gelişimin milli takıma da yansıdığını ifade eden Garcia, Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’na katıldığını, mart ayında ise 2002’den bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılma şansını yakalayabilecek bir konumda bulunduğunu dile getirdi. Lig, kulüpler ve rekabet düzeyindeki büyümenin milli takımı da olumlu etkilediğini sözlerine ekledi.

Son olarak maçla ilgili değerlendirme yapıldı.

Son olarak maçla ilgili değerlendirme yapıldı.

Galatasaray’ın önceki sezonlarda Manchester United ve Tottenham’ı mağlup ettiğini, bu sezon ise Liverpool ve Ajax galibiyetlerinin yanı sıra Atlético Madrid’den bir puan çıkardığını hatırlatan ESPN, Manchester City karşılaşmasına ilişkin son değerlendirmesini şu ifadelerle aktardı:

'Guardiola, şubatta oynanacak iki ayaklı bir play-off turundan kaçınmak için son derece istekli olacak; bu nedenle Manchester City açısından ortada çok şey var. Galatasaray içinse bu maç, büyük takımlarla boy ölçüşebileceğini bir kez daha gösterme fırsatı'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
