Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a Büyük Övgü

Youssef En-Nesyri hakkında konuşan Spalletti, 'En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun yok, Weston McKennie mükemmel bir santrfor! Çok az futbolcunun yaptığı işi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, önemli kararlar veriyor' ifadelerini kullandı.

Forvet transferiyle ilgili Napoli’den Rasmus Hojlund’u örnek gösteren Spalletti, 'Jonathan David birinci sınıf bir forvet ama Rasmus Hojlund gibi birine ihtiyacımız var' diye konuştu.