onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a Büyük Övgü

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a Büyük Övgü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.01.2026 - 00:27

Juventus’un teknik direktörü Luciano Spalletti, Napoli karşısında 3-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın performansını değerlendirdi ve Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri’nin transferiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan Yıldız'ı Spaletti "uzaylı" olarak niteledi.

Kenan Yıldız'ı Spaletti "uzaylı" olarak niteledi.

Juventus evinde Napoli'yi 3-0 yenerken Kenan Yıldız da bir gole imza attı. 

Maçta gösterdiği performans ve attığı golle dikkat çeken milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu sözler sarf eden İtalyan teknik direktör, 'Kenan Yıldız bir uzaylı. İnan bana dostum. Arada bir hata yapıyor ki normal olduğunu göstersin; ama değil. Bana güvenin, o gerçekten bir uzaylı' dedi.

Spaletti, En-Nesyri dedikodularına da son noktayı koydu.

Spaletti, En-Nesyri dedikodularına da son noktayı koydu.

Youssef En-Nesyri hakkında konuşan Spalletti, 'En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun yok, Weston McKennie mükemmel bir santrfor! Çok az futbolcunun yaptığı işi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, önemli kararlar veriyor' ifadelerini kullandı.

Forvet transferiyle ilgili Napoli’den Rasmus Hojlund’u örnek gösteren Spalletti, 'Jonathan David birinci sınıf bir forvet ama Rasmus Hojlund gibi birine ihtiyacımız var' diye konuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın