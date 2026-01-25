Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız'a Büyük Övgü
Juventus’un teknik direktörü Luciano Spalletti, Napoli karşısında 3-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın performansını değerlendirdi ve Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri’nin transferiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Kenan Yıldız'ı Spaletti "uzaylı" olarak niteledi.
Spaletti, En-Nesyri dedikodularına da son noktayı koydu.
