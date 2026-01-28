onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran İstihbaratına Çalışan 6 Casus Yakalanarak Tutuklandı

İran İstihbaratına Çalışan 6 Casus Yakalanarak Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 17:52

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, İran istihbaratı adına Türkiye’de “siyasal ve askeri” casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, biri İran uyruklu altı şüpheli tutuklandı. Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensuplarıyla bağlantılı olduğu, Türkiye’deki askeri üsler ve stratejik bölgeler ile yurt dışında kritik öneme sahip noktalar hakkında bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları belirlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İran istihbaratına çalıştıkları belirlendi.

İran istihbaratına çalıştıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eş güdümünde, “siyasal ve askeri casusluk” faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde, altı şüphelinin İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat unsurlarıyla bağlantılı kişilerle temas halinde oldukları, Türkiye’deki askeri üsler ve stratejik bölgeler ile yurt dışında kritik öneme sahip noktalar hakkında bilgi topladıkları ve bu süreçte lojistik destek sağladıkları belirlendi.

İncirlik Üssü'nde keşif yapmışlar.

İncirlik Üssü'nde keşif yapmışlar.

Soruşturmada, şüphelilerin Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne yönelik keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttükleri, ayrıca Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere operasyonel amaçlarla kullanılmak üzere SİHA sevkiyatında rol aldıkları ve elde ettikleri istihbarat bilgilerini İran istihbarat servisine ilettikleri tespit edildi.

Bu bulgular üzerine İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın