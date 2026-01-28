İran İstihbaratına Çalışan 6 Casus Yakalanarak Tutuklandı

İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, İran istihbaratı adına Türkiye’de “siyasal ve askeri” casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, biri İran uyruklu altı şüpheli tutuklandı. Operasyonun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensuplarıyla bağlantılı olduğu, Türkiye’deki askeri üsler ve stratejik bölgeler ile yurt dışında kritik öneme sahip noktalar hakkında bilgi topladıkları ve lojistik destek sağladıkları belirlendi.