TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücretleri Mevzuata Aykırı Bulundu
Tokat’ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın açtığı dava, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili emsal bir karara yol açtı. Tüketici Hakem Heyeti, muayene ücretine eklenen komisyon bedelinin geri ödenmesine hükmetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
65,63 TL'lik komisyon yargıya taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın