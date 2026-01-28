TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücretleri Mevzuata Aykırı Bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın açtığı dava, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili emsal bir karara yol açtı. Tüketici Hakem Heyeti, muayene ücretine eklenen komisyon bedelinin geri ödenmesine hükmetti.

Kaynak-YENİÇAĞ