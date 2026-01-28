onedio
TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücretleri Mevzuata Aykırı Bulundu

TÜVTÜRK'ün Aldığı Komisyon Ücretleri Mevzuata Aykırı Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 20:33

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın açtığı dava, araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile yapılan ödemelerde uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili emsal bir karara yol açtı. Tüketici Hakem Heyeti, muayene ücretine eklenen komisyon bedelinin geri ödenmesine hükmetti.

65,63 TL'lik komisyon yargıya taşındı.

65,63 TL'lik komisyon yargıya taşındı.

Olay, 4 Kasım 2025’te Ali Kaya adlı vatandaşın motosikletini Niksar TÜVTÜRK istasyonuna muayene ettirmesiyle başladı. Ödeme noktasında kredi kartıyla ücret ödemek isteyen Kaya’dan 65,63 TL “komisyon bedeli” talep edildi. Yasal dayanağı olmadığını belirterek itiraz eden Kaya, ödemenin zorunlu tutulması üzerine işlem makbuzuyla Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı.

Tüketici Hakem Heyeti kararını açıkladı.

Tüketici Hakem Heyeti, başvuruyu inceleyerek kararını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi çerçevesinde verdi. Heyet, üye işyerlerinin mal veya hizmet satışında kredi kartı kullanan tüketicilerden komisyon, ek ücret veya benzeri isimlerle ödeme talep edemeyeceğini vurguladı.

Tahsil edilen 65,63 TL’nin mevzuata aykırı olduğu belirten heyet, söz konusu tutarın TÜVTÜRK tarafından tüketiciye iade edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
