AB'de Türkiye'nin Yeşil Pasaport Sayısından Rahatsızlık Var: Yeni Kısıtlamalar mı Gelecek?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 19:55

Sinan, son yıllarda yeşil pasaport sahiplerinin sayısının hızla artmasının hem Türkiye’de hem de AB tarafında tartışmaları alevlendirdiğini ifade etti. Başlangıçta “elit” bir statü olarak değerlendirilen pasaportun, geniş dağıtımı nedeniyle muafiyetin temel amacından uzaklaştığını ve Brüksel’de rahatsızlık yarattığını vurguladı. Özel sektör çalışanları, belediye personeli ve sendika üyelerine kadar genişleyen uygulamanın, AB’de “kötüye kullanım” algısı oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak - Türkiye Gazetesi

"ABD ve İngiltere emsal olabilir"

Yazısında ayrıca, önlem alınmazsa vizesiz seyahatte kısıtlamaların gündeme gelebileceğine dikkat çeken Sinan, “İngiltere ve ABD zaten yeşil pasaportu vize kapsamına almıyor; bu durum AB için de emsal teşkil edebilir” ifadelerini kullandı ve olası kısıtlamaların devletin yurt dışındaki kamu işleri açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

"Dağıtım kriteri sıkılaştırılmalı"

Sinan, yeşil pasaportun değerini korumak için dağıtım kriterlerinin sıkılaştırılması, kamu hizmeti karşılığı verilmesi ve muhtemel genişletmelerin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Yazısında, “Yeşil pasaport ancak kontrollü ve hak edenlere verildiğinde anlamlıdır; aksi takdirde tüm kıdemli memurlar bordo pasaportla aynı uzun kuyruklarda bekleyebilir” uyarısında bulundu.

Sinan yazısının sonunda şu uyarıları yaptı:

'Devlet kendi memurlarına tanıdığı bu ayrıcalığı özel sektöre yaymamalıdır. Bu tarihî bir yanlış olur! Yakın gelecekte Schengen girişlerinde ön onay zorunluluğu, ret riski veya doğrudan vize talebi gündeme gelebilir! Bu muhtemel tehlikenin kapıda olduğunu söyleyelim. İngiltere ve ABD zaten yeşil pasaportu vize kapsamına almıyor! Bu durum AB ve diğer ülkeler için emsal oluşturabilir. Eğer AB benzer adımı atarsa devletin yurt dışındaki kamu yönetimi ile alakalı işleri menfi yönden etkilenecektir!'

