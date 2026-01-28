AB'de Türkiye'nin Yeşil Pasaport Sayısından Rahatsızlık Var: Yeni Kısıtlamalar mı Gelecek?

'Devlet kendi memurlarına tanıdığı bu ayrıcalığı özel sektöre yaymamalıdır. Bu tarihî bir yanlış olur! Yakın gelecekte Schengen girişlerinde ön onay zorunluluğu, ret riski veya doğrudan vize talebi gündeme gelebilir! Bu muhtemel tehlikenin kapıda olduğunu söyleyelim. İngiltere ve ABD zaten yeşil pasaportu vize kapsamına almıyor! Bu durum AB ve diğer ülkeler için emsal oluşturabilir. Eğer AB benzer adımı atarsa devletin yurt dışındaki kamu yönetimi ile alakalı işleri menfi yönden etkilenecektir!'