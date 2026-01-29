ABD'nin Ambargosu Artıyor, Küba'da Yakıt Krizi Büyüyor
Küresel veri şirketi Kpler’e göre Küba’nın elindeki petrol stokları, mevcut tüketim ve yerli üretim seviyeleriyle yalnızca 15–20 gün yetecek düzeye gerilemiş durumda. Meksika’nın ABD baskısı nedeniyle planlanan bir sevkiyatı iptal etmesi ve Washington’un Venezuela kaynaklı teslimatları engellemesi, ülkenin enerji arzını daha da daralttı. Sevkiyatların yeniden başlamaması halinde Küba’nın sert bir yakıt karnelemesine gitmesi bekleniyor. Zaten ülkenin büyük bölümünde neredeyse her gün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.
Meksika'dan beklenen yakıt gelmedi.
Venezuela'daki sevkiyatı da ABD önledi.
Venezuela'dan son destek Kasım ayında geldi.
