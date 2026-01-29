ABD'nin Ambargosu Artıyor, Küba'da Yakıt Krizi Büyüyor

Financial Times’ın aktardığına göre, son yıllarda petrol stoklarının zaman zaman daha da düştüğü dönemler olsa da, mevcut tablo daha kırılgan bir noktaya işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya giden petrol akışını “boğma” sözü vermesi ve bu hafta rejimin “çökmeye çok yakın” olduğunu söylemesi, baskının süreceğine dair güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Kpler verileri, Küba’nın bu yıl yalnızca 9 Ocak’ta Meksika’dan gelen tek bir sevkiyatla 84 bin 900 varil petrol alabildiğini gösteriyor. Bu miktar, 2025 genelinde günlük ortalama 37 bin varile karşılık gelirken, bugün fiili tedarik günde yaklaşık 3 bin varile düşmüş durumda.