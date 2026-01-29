onedio
ABD'nin Ambargosu Artıyor, Küba'da Yakıt Krizi Büyüyor

Hakan Karakoca
29.01.2026 - 18:14

Küresel veri şirketi Kpler’e göre Küba’nın elindeki petrol stokları, mevcut tüketim ve yerli üretim seviyeleriyle yalnızca 15–20 gün yetecek düzeye gerilemiş durumda. Meksika’nın ABD baskısı nedeniyle planlanan bir sevkiyatı iptal etmesi ve Washington’un Venezuela kaynaklı teslimatları engellemesi, ülkenin enerji arzını daha da daralttı. Sevkiyatların yeniden başlamaması halinde Küba’nın sert bir yakıt karnelemesine gitmesi bekleniyor. Zaten ülkenin büyük bölümünde neredeyse her gün uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kaynak

Meksika'dan beklenen yakıt gelmedi.

Financial Times’ın aktardığına göre, son yıllarda petrol stoklarının zaman zaman daha da düştüğü dönemler olsa da, mevcut tablo daha kırılgan bir noktaya işaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya giden petrol akışını “boğma” sözü vermesi ve bu hafta rejimin “çökmeye çok yakın” olduğunu söylemesi, baskının süreceğine dair güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Kpler verileri, Küba’nın bu yıl yalnızca 9 Ocak’ta Meksika’dan gelen tek bir sevkiyatla 84 bin 900 varil petrol alabildiğini gösteriyor. Bu miktar, 2025 genelinde günlük ortalama 37 bin varile karşılık gelirken, bugün fiili tedarik günde yaklaşık 3 bin varile düşmüş durumda.

Venezuela'daki sevkiyatı da ABD önledi.

Meksika geçen yıl Küba’nın en büyük petrol tedarikçisi konumundaydı ancak Trump yönetiminin yoğun baskısı altında kaldı. Bloomberg’e konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu ay planlanan bir sevkiyatın rafa kaldırıldığını açıkça yalanlamadı ve kararın “egemen” nitelikte olduğunu söyledi. Bir gün sonra ise ihracatın tamamen durdurulmadığını, sevkiyatların Pemex sözleşmeleri ya da insani yardım kapsamında yapılabileceğini ifade etti. Analistler, Küba’nın petrolü çoğu zaman çok düşük fiyatlarla ya da ücretsiz temin ettiğini, bu nedenle kesintinin ekonomik etkisinin ağır olacağını vurguluyor.

Venezuela'dan gelmesi beklenen yakıtı ise ABD tamamen engelliyor.

Venezuela'dan son destek Kasım ayında geldi.

Kpler ayrıca, elektrik üretimi açısından kritik öneme sahip fuel oil tedarikinde de ciddi bir sorun yaşandığını belirtiyor. 2025 ortasına kadar bu alandaki tek tedarikçi Venezuela’ydı ancak son fuel oil sevkiyatı kasım ayında geldi ve o tarihten sonra yeni bir teslimat yapılmadı. Uzmanlara göre turizm ve şeker üretimindeki düşüşlerle zaten zayıflayan Küba ekonomisi, petrol akışının tamamen kesilmesi halinde yapısal bir çöküş riskiyle karşı karşıya. Buna karşın Küba yönetimi meydan okuyan bir tutum sergiliyor; Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, baskılara rağmen ülkenin yoluna devam edeceğini savunuyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
