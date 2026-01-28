Eksi Bakiyeler, Krediler, kredi Kartları... Türkiye'de Her 3 Kişiden Biri İcralık

'Türkiye’de neredeyse her 3 yurttaşa 1 icra dosyası düşüyor. Adalet sistemi değil, borç sistemi çalışıyor. Her gün 12 bin kişi ilk kez borçlanıyor, her gün 4 bin kişi eksi hesaba düşüyor, her gün 39 bin kişi borcunu ödeyemiyor. Bu tablo büyüme değil, sosyal çöküştür. Türkiye kredi kartıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeye dönüştürüldü. Bu düzen değişmeden ne enflasyon düşer ne yurttaş nefes alır.'