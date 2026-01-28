onedio
Eksi Bakiyeler, Krediler, kredi Kartları... Türkiye'de Her 3 Kişiden Biri İcralık

Hakan Karakoca
28.01.2026 - 21:52

Türkiye Bankalar Birliği verileri, bireysel borçlanmanın toplum genelinde hızla yayıldığını gösteriyor. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, artan icra dosyaları ve borçlanma eğiliminin geçici olmayıp yapısal bir krize işaret ettiğini belirtti. Borç yükünün hanehalkı üzerindeki etkisi, ekonomi gündeminin odağı haline geldi.

Kaynak - Cumhuriyet

Günlük ortalama 4 bin kişi eki bakiyeye düşüyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verileri, ülkede bireysel borçluluğun giderek arttığını gösteriyor. TBB’ye göre her gün ortalama 12 bin kişi ilk kez borçlanıyor ve borç sarmalı geniş kesimlere yayılıyor.

Verilere göre, sadece bir ay içinde yüz binlerce kişi kredi kartı kullanmaya başlarken, günlük ortalama 4 bin kişi eksi bakiyeye düşüyor. Artan borçlanma, hane halkı finansal kırılganlığının derinleştiğine işaret ediyor.

İcra dosyaları rekor düzeyde.

TBB Risk Merkezi’nin Kasım 2025 Aylık Bülteni’ni değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaşanan sürecin geçici bir ekonomik dalgalanma olmadığını vurguladı. Genç, ülkedeki borç sorunlarının artık milyonları etkileyen yapısal bir krize dönüştüğünü ifade etti.

İcra dosyaları açısından da kritik bir tablo ortaya çıkıyor. Genç, 23 Ocak 2026 itibarıyla açık icra dosyası sayısının 24 milyon 128 bine ulaştığını, son bir yıldaki artışın 1 milyon 857 bin olduğunu ve sadece 23 günde yüz binlerce yeni dosya eklendiğini belirtti. Borç yükünün adalet sistemi üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

Genç ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle açıkladı:

'Türkiye’de neredeyse her 3 yurttaşa 1 icra dosyası düşüyor. Adalet sistemi değil, borç sistemi çalışıyor. Her gün 12 bin kişi ilk kez borçlanıyor, her gün 4 bin kişi eksi hesaba düşüyor, her gün 39 bin kişi borcunu ödeyemiyor. Bu tablo büyüme değil, sosyal çöküştür. Türkiye kredi kartıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeye dönüştürüldü. Bu düzen değişmeden ne enflasyon düşer ne yurttaş nefes alır.'

