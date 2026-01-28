onedio
Trump Hayranı Nicki Minaj, Eleştirildikçe Trump'a Daha Çok Bağlandığını Açıkladı

Trump Hayranı Nicki Minaj, Eleştirildikçe Trump'a Daha Çok Bağlandığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 21:01

Rapçi Nicki Minaj, son açıklamalarıyla Trump karşıtlarını şaşırttı ve eleştirilerin kendisini ABD Başkanı’na desteğini artırmaya teşvik ettiğini söyledi.

Minaj, “Ben Başkan’ın EN BÜYÜK hayranıyım. Bu değişmeyecek. Nefret mi? Aslında bu beni O’NU DAHA FAZLA DESTEKLEMEYE motive ediyor” ifadelerini kullandı.

Sanatçı ayrıca, Trump için “Onun arkasında güç var ve TANRI O’NU KORUYOR. Amin!” dedi ve devam etti: “Onunla uğraşmalarına izin vermeyeceğiz, karalama kampanyaları işe yaramayacak. Tamam mı?”

Nicki Minaj konuşurken Trump'ın mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Sık sık tepki çekiyor.

Nicki Minaj'ın daha önceki destek açıklamaları da  özellikle ABD'de yoğun eleştiriler almıştı. Zaman zaman boykot çağrılarında da adı geçen Minaj bu sözleriyle bir kez daha geniş bir kitleyi kızdırmayı başardı.

