Trump Hayranı Nicki Minaj, Eleştirildikçe Trump'a Daha Çok Bağlandığını Açıkladı

Rapçi Nicki Minaj, son açıklamalarıyla Trump karşıtlarını şaşırttı ve eleştirilerin kendisini ABD Başkanı’na desteğini artırmaya teşvik ettiğini söyledi.

Minaj, “Ben Başkan’ın EN BÜYÜK hayranıyım. Bu değişmeyecek. Nefret mi? Aslında bu beni O’NU DAHA FAZLA DESTEKLEMEYE motive ediyor” ifadelerini kullandı.

Sanatçı ayrıca, Trump için “Onun arkasında güç var ve TANRI O’NU KORUYOR. Amin!” dedi ve devam etti: “Onunla uğraşmalarına izin vermeyeceğiz, karalama kampanyaları işe yaramayacak. Tamam mı?”