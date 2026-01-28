Trump Hayranı Nicki Minaj, Eleştirildikçe Trump'a Daha Çok Bağlandığını Açıkladı
Rapçi Nicki Minaj, son açıklamalarıyla Trump karşıtlarını şaşırttı ve eleştirilerin kendisini ABD Başkanı’na desteğini artırmaya teşvik ettiğini söyledi.
Minaj, “Ben Başkan’ın EN BÜYÜK hayranıyım. Bu değişmeyecek. Nefret mi? Aslında bu beni O’NU DAHA FAZLA DESTEKLEMEYE motive ediyor” ifadelerini kullandı.
Sanatçı ayrıca, Trump için “Onun arkasında güç var ve TANRI O’NU KORUYOR. Amin!” dedi ve devam etti: “Onunla uğraşmalarına izin vermeyeceğiz, karalama kampanyaları işe yaramayacak. Tamam mı?”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nicki Minaj konuşurken Trump'ın mutluluğu gözlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sık sık tepki çekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın