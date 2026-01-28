ABD-İran Arasındaki Gerilimde Karşılıklı Açıklamalar Devam Ediyor

ABD’nin olası sınırlı bir saldırısına da değinen Garibabadi, sert mesajlar verdi. Garibabadi, “Bize yönelik bir saldırı düzenlenen her üs ve noktayı hedef alırız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil; çünkü İran’ın vereceği cevabın sadece orantılı olmayacağını biliyorlar. Yanıtımız, bir daha sınırlı saldırıları akıllarından dahi geçiremeyecek şekilde kurgulanmıştır” dedi.

Müzakere ihtimaline de kapıyı temkinli bırakan Garibabadi, olası bir görüşme sürecinin İran’ın savunma hazırlığını etkilemeyeceğini vurguladı. “Düşmanın mevcut savaş düzeni dikkate alındığında bizim için öncelik müzakere değil. İran’ın önceliği, ülkeyi savunmaya yüzde 200 hazır olmaktır” değerlendirmesinde bulundu.