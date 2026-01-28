ABD-İran Arasındaki Gerilimde Karşılıklı Açıklamalar Devam Ediyor
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açık tehdidinin ardından Tahran’dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Trump’a meydan okundu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, “Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran’ın cevabının sadece orantılı bir yanıt olmayacağını biliyorlar” ifadelerini kullandı.
Karşılıklı açıklamalarla gerilim daha da büyüyor.
İlk tehdit Trump'tan...
İran'ın cevabı da sert oldu.
"Cevabımız orantılı olmayacak"
“Yaklaşık 40 bin ABD askeri, binlerce İran İHA’sı ve balistik füzenin menzili içinde bulunuyor."
Hamaney, ABD'yi İsrail'le tehdit etti.
