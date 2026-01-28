onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD-İran Arasındaki Gerilimde Karşılıklı Açıklamalar Devam Ediyor

ABD-İran Arasındaki Gerilimde Karşılıklı Açıklamalar Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 23:53

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açık tehdidinin ardından Tahran’dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Trump’a meydan okundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, “Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran’ın cevabının sadece orantılı bir yanıt olmayacağını biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı açıklamalarla gerilim daha da büyüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk tehdit Trump'tan...

İlk tehdit Trump'tan...

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert açıklamalarına devam etti. Trump, İran’ın askeri altyapısının daha önce büyük zarar gördüğü “Gece Yarısı Çekici Operasyonu”na atıfta bulunarak, yeni bir operasyonun çok daha yıkıcı olacağını söyledi.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor. Güçlü, kararlı ve hızlı bir şekilde hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo, başında uçak gemisi Abraham Lincoln var. Gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır. Umarım İran hızla masaya oturur ve tüm taraflar için adil ve eşitlikçi bir anlaşma — NÜKLEER SİLAHLAR YOK — müzakere eder. Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! Önceden de söyledim: ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak. Bunu tekrar yaşamayalım. İlginiz için teşekkür ederim.”

İran'ın cevabı da sert oldu.

İran'ın cevabı da sert oldu.

Trump’ın tehditlerinin ardından İran’dan yanıt gecikmedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’ın önceliğinin ABD ile müzakere değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlık olduğunu açıkladı.

Garibabadi, “Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen bir müzakere istiyorsa İran bunu kabul eder, ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz” ifadelerini kullandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Garibabadi, şu anda İran ile ABD arasında resmi bir müzakere süreci bulunmadığını, ancak dolaylı mesajlaşmanın sürdüğünü belirtti.

"Cevabımız orantılı olmayacak"

"Cevabımız orantılı olmayacak"

ABD’nin olası sınırlı bir saldırısına da değinen Garibabadi, sert mesajlar verdi. Garibabadi, “Bize yönelik bir saldırı düzenlenen her üs ve noktayı hedef alırız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil; çünkü İran’ın vereceği cevabın sadece orantılı olmayacağını biliyorlar. Yanıtımız, bir daha sınırlı saldırıları akıllarından dahi geçiremeyecek şekilde kurgulanmıştır” dedi.

Müzakere ihtimaline de kapıyı temkinli bırakan Garibabadi, olası bir görüşme sürecinin İran’ın savunma hazırlığını etkilemeyeceğini vurguladı. “Düşmanın mevcut savaş düzeni dikkate alındığında bizim için öncelik müzakere değil. İran’ın önceliği, ülkeyi savunmaya yüzde 200 hazır olmaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Yaklaşık 40 bin ABD askeri, binlerce İran İHA’sı ve balistik füzenin menzili içinde bulunuyor."

“Yaklaşık 40 bin ABD askeri, binlerce İran İHA’sı ve balistik füzenin menzili içinde bulunuyor."

ABD ile İran arasında karşılıklı “savaş” söylemleri tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rubio, Senato’daki oturumda İranlı yetkililerin “cevabımız orantılı olmayacak” çıkışına yanıt verdi.

İran lideri Ali Hamaney’den sonra ülkeyi kimin yöneteceğinin belirsiz olduğuna işaret eden Rubio, bölgede ciddi bir askeri risk bulunduğunu söyledi. Rubio, “Yaklaşık 40 bin ABD askeri, binlerce İran İHA’sı ve balistik füzenin menzili içinde bulunuyor. Olası bir İran tehdidine karşı güçlerimizi savunma pozisyonunda tutmak zorundayız. Başkan Trump isterse saldırı başlatılabilir” dedi.

ABD Başkanı’nın her zaman savunma amaçlı önleyici saldırı seçeneğini masada tuttuğunu vurgulayan Rubio, “Gerekirse Amerikan askerlerini ve müttefiklerimizi korumak için önleyici bir hamle yapabilecek askeri gücün bölgede bulunması akıllıca olur. Umarım buna ihtiyaç duyulmaz” ifadelerini kullandı.

Hamaney, ABD'yi İsrail'le tehdit etti.

Hamaney, ABD'yi İsrail'le tehdit etti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney cephesinden de iki ülke arasındaki gerilime ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’a yönelik olası bir saldırının İsrail’i de doğrudan hedef haline getireceğini belirtti.

Şemhani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sınırlı bir saldırı yanlış bir algıdır. Herhangi bir kaynaktan ve herhangi bir düzeyden yapılacak herhangi bir askeri eylem, savaşın başlangıcı ⁩olarak kabul edilecek ve karşılığı anında, topyekün ⁩ve emsalsiz olacaktır.”

Şemhani, söz konusu karşılığın kapsamına da dikkat çekerek, “Tel Aviv'in kalbini ⁩ve saldırganı destekleyen herkesi hedef alacaktır” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın